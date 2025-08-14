  2. বিনোদন

পশ্চিমবঙ্গের সব প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক

ধৃমল দত্ত
ধৃমল দত্ত ধৃমল দত্ত , পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি কলকাতা
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গের সব প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন

ভারতে বরাবরই বাংলা সিনেমা বৈষম্যের শিকার। বেশ কয়েক বছর ধরেই টালিউডের বাংলা সিনেমা সেভাবে কদর পাচ্ছে না। প্রত্যেকটি মাল্টিপ্লেক্সে জায়গা করে নিয়েছে হিন্দি সিনেমা। বলিউডের বড় বাজেটের সিনেমার দাপটে প্রাইমটাইমে শো দেওয়া হয় না বাংলা সিনেমাকে। ফলে বাংলা সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মাল্টিপ্লেক্স ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।

এ নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন টালিউডের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক-পরিচালকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছেও একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন টালিউডের প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

এই চিঠি পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তথ্য ও সাংস্কৃতি দপ্তর। এবার বাংলা সিনেমার মর্যাদা ফেরাতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতি দপ্তর। এবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্সে একটি করে বাংলা সিনেমার শো বাধ্যতামূলক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি পর্দায় প্রতিদিন অত্যন্ত একটি বাংলা শো রাখতেই হবে। তবে যখন খুশি সেই শো নয়। নতুন প্রাইম টাইম বিকেল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত।

পশ্চিমবঙ্গের সব প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক

এ বিষয় নিয়ে রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি, যে আমাদের সাংস্কৃতিকপ্রেমীক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাংলা সিনেমার কুশল এবং প্রচারের জন্য একটা সিদ্ধান্ত আমরা গ্ৰহণ করেছি। আমাদের তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর এবং পরিচালক, প্রযোজক, ডিস্ট্রিবিউটার, শিল্পী সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে আগে আমাদের প্রাইমটাইম ছিল ১২টা থেকে রাত ৯টা। ফলে অনেকেই বাংলা সিনেমা বারোটার সময় এসে দেখতে পারতেন না। এখন আমরা প্রাইমটাইমটা শুরু করলাম দুপুর তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত।

রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসে আরও বলেন, আগে একটা নিয়ম ছিল বছরে ১২০টি বাংলা সিনেমা প্রদর্শন করতে হবে। এখন যে নিয়মটা আমরা করলাম ৩৬৫ দিনেই প্রাইমটাইমের মধ্যে একটা বাংলা সিনেমা চালাতে হবে। যাদের সিঙ্গেল স্ক্রিন একটা করে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন করতে হবে। মাল্টিপ্লেক্সগুলোতেও ৩৬৫ দিন চলবে। যে মাল্টিপ্লেক্সে দুটো স্ক্রিন আছে, সেখানে ৩৬৫ দিনে দুটো করে ছবি চলবে। যেখানে তিনটি স্ক্রিন রয়েছে সেখানে বছরে ১ হাজার ৯৫টি সিনেমা চলবে। যেখানে চারটি স্ক্রিন রয়েছে সেখানে বছরে ১ হাজার ৪৬০টি বাংলা সিনেমা চলবে। ফলে এখন বাংলা সিনেমা আরও বেশি করে তৈরি হবে এবং নতুন নতুন পরিচালক নতুন নতুন প্রযোজক তারা আসছে। ফলে আমরা চাই বাংলা সিনেমার প্রচার এবং প্রসার হোক।

এরপরেই তথ্য ও সংস্কৃতিক মন্ত্রী ইন্দ্রলীর সেন বলেন, এই সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার সংস্কৃতি নবজাগরণ সৃষ্টি হবে। ছোটখাটো প্রযোজক যারা রয়েছেন তারাও উপকৃত হবেন। টেকনিশিয়ান থেকে সবাই উপকৃত হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের এই পদক্ষেপে বাংলা সিনেপ্রেমীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে।

ডিডি/এমএমএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আসছেন যুবক র‍্যাম্বো

আসছেন যুবক র‍্যাম্বো

হলিউড
বিয়ে ভাঙার পর হতাশায় ওষুধ খেতেন নুসরাত ফারিয়া

বিয়ে ভাঙার পর হতাশায় ওষুধ খেতেন নুসরাত ফারিয়া

বাংলা-মুভি
এখনো বিপদ কাটেনি হিরো আলমের, চলছে চিকিৎসা

এখনো বিপদ কাটেনি হিরো আলমের, চলছে চিকিৎসা

বাংলা-মুভি