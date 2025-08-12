তালাকের দুই কারণ, জানালেন হিরো আলমের স্ত্রী
হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন, গত কদিন ধরে এমনটাই দাবী করে আসছিলেন তার স্ত্রী রিয়া মনি। অস্বীকার করেছিলেন আলম। তাই তালাকের প্রমাণ দিতে সংবাদমাধ্যমে তালাকের নোটিশের ছবি পাঠিয়েছেন রিয়া মনি।
আজ (১২ আগস্ট) মঙ্গলবার দুপুরে জাগো নিউজকে পাঠানো ওই নোটিশে দেখা যায় চলতি মাসের সাত তারিখে দুটি কারণ দেখিয়ে স্বামী আশরাফুল হোসেন আলমকে সরকারিভাবে তালাকের নোটিশ পাঠিয়েছেন রিয়া মনি।
কেন স্বামীকে তালাক দিলেন এই কনটেন্ট ক্রিয়েটর, কেনই বা তা নিয়ে এত উত্তেজনা ছড়ালো? মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তালাকের ঘটনার আগে স্ত্রী রিয়া মনির বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ তোলেন আলম। প্রমাণ হিসেবে নিজের ফেসবুকে পেজে পরকীয়া প্রেমিক, আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ম্যাক্স অভির সঙ্গে স্ত্রীর কয়েকটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন।
একসঙ্গে পথ চলতে চলতে রিয়া মনিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন আলম। ভেবেছিলেন দুজন মিলে কনটেন্ট বানিয়ে পরিচিতি ও অর্থ দুইই অর্জন করবেন। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছিল সবকিছু। আলমের সুবাদে পরিচিতিও পেয়েছিলেন রিয়া। কিন্তু হঠাৎ তিনি জেনে ফেলেন, অন্য একটি সম্পর্কে জড়িয়েছেন তার স্ত্রী, যার সঙ্গে গোপন অভিসারে গিয়েছিলেন কক্সবাজারেও। ঘটনায় বুক ভেঙে যায় আলমের। তাই ফেসবুকে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে স্ত্রী ও তার প্রেমিকার ভিডিও প্রকাশ করে দেন আলম। এ ঘটনার পরই স্বামীকে তালাক দেন রিয়া।
তালাকের ঘটনা অস্বীকার করে হিরো আলম বলেন, ‘রিয়া মনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি ম্যাক্স অভি এবং রিয়া মনির নামে মামলা করবো। আমার স্ত্রী হয়ে সে অনৈতিক সম্পর্ক করেছে অভির সঙ্গে, আমি তাদের হাতে-নাতে ধরেছি।’
আশরাফুল হোসেন আলমের নামে পাঠানো তালাকের নোটিশে লেখা হয়েছে দুই কারণ। এক, একাধিক বিয়ে ও দুই, বনিবনা না হওয়া। তালাক প্রসঙ্গে রিয়া মনি বলেন, ‘তালাকের কাগজটি আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠিয়েছি। আইনিভাবে সবকিছু সম্পন্ন হতে কিছুটা সময় লাগবে।’
- আরও পড়ুন:
- স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম
- এবার স্ত্রীর প্রেমিককে গণধোলাই দিতে বললেন হিরো আলম
স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হিরো আলম বলেন, ‘রিয়াকে আমি অনেকবার ক্ষমা করেছি। মাথায় কোরআন রেখে শপথ করেছিল, অভির সঙ্গে আর কথা বলবে না, কিন্তু কথা রাখেনি। আমি যখন বগুড়ায় বাড়ি রং করাতে ব্যস্ত, সে তখন কক্সবাজারে। ফোন ধরেনি, ব্লক করে রেখেছিল।’
স্ত্রীর সঙ্গে টানাপোড়েনের জের ধরে একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন আলম, যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। সে সময় রিয়া তার পাশে দাঁড়ালেও এবার তাদের সম্পর্কে স্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছে এ দুই কনটেন্ট ক্রিয়েটরের গ্রাহকরা।
এমআই/আরএমডি