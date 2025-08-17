  2. বিনোদন

ফারুকীর চিকিৎসার বিষয়ে বসছে মেডিকেল বোর্ড

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। ছবি: সংগৃহীত

সংস্কৃতি উপদেষ্টা ও নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর চিকিৎসার ব্যাপারে আজ (১৭ আগস্ট) বসছে মেডিকেল বোর্ড। কক্সবাজারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সংস্কৃতি উপদেষ্টাকে ঢাকায় এনে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন তার স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা।

আজ দুপুর ১২টার দিকে ফারুকীর চিকিৎসার বিষয় নিয়ে তিশা তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘আজ বেলা ৩টার সময় হাসপাতালে বোর্ড মিটিং বসবে। এই বোর্ড মিটিংয়ের পরে জানানো সম্ভব হবে যে চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কি হবে। আপনাদের প্রতি অনুরোধ, নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতীত আপনারা অন্য কোনো তথ্য দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।’

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত ১০টার পর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে ফারুকীকে কক্সবাজার থেকে ঢাকা আনা হয়। পরে তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংস্কৃতি উপদেষ্টার একান্ত সচিব (পিএস) মুকতাদিরুল আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘স্যার হাসপাতালে আছেন, চিকিৎসকরা দেখছেন, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি শঙ্কামুক্ত, শিগগির সুস্থ হয়ে যাবেন। সবাই স্যারের জন্য দোয়া করবেন। তিনি সবার দোয়া চেয়েছেন।’

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনি এখন স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

