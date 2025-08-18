চলছে ‘ধূমকেতু’ ঝড়, ৪ দিনে কত আয় করেছে দেব-শুভশ্রীর সিনেমাটি

চলছে ‘ধূমকেতু’ ঝড়, ৪ দিনে কত আয় করেছে দেব-শুভশ্রীর সিনেমাটি
দেব ও শুভশ্রী অভিনীত সিনেমা ‘ধূমকেতু’ মাতাচ্ছে দর্শকদের। গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। এক দশক পর রুপালি পর্দায় দেব-শুভশ্রী জাদু দেখতে মুখিয়ে ছিলেন তাদের অনুরাগীরা। সবার সেই প্রত্যাশা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে।
টালিউডের ইতিহাসে প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি অর্থ আয় করা সিনেমা এখন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ধূমকেতু’। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মুক্তির প্রথম দিন বক্স অফিসে ২ দশমিক ১৮ কোটি রুপি আয় করেছে দেব-শুভশ্রী জুটির ছয় নম্বর সিনেমা। অর্থাৎ, তিন দিনে এ সিনেমার মোট আয় ৭ দশমিক শূন্য ৭ কোটি রুপি। এমনটাই জানিয়েছে সিনেমার যৌথ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স’। চতুর্থ দিনে ব্যাপক আয় করেছেন দেব-শুভশ্রী জুটির সিনেমাটি।
রোববার ‘ধূমকেতু’র আয় ২ কোটির আশেপাশে। অর্থাৎ ৫ দিনেই ১০ কোটির দোরগোড়ায় পৌঁছে আবারও ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে এক সময়ের জনপ্রিয় এ জুটি।
এবার দেখে নেওয়া যাক ‘ধূমকেতু’ সিনেমার অফিসিয়াল বক্স অফিস সংগ্রহের চিত্র- প্রথম দিন (বৃহস্পতিবার) ২ দশমিক ১৮ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন (শুক্রবার) ৩ দশমিক শূন্য ২ কোটি রুপি, তৃতীয় দিন (শনিবার) ১ দশমিক ৮৭ কোটি রুপি।
‘ধূমকেতু’ কলকাতায় ‘ওয়ার ২’ ও ‘কুলি’র মতো সিনেমাকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। টিকিটের চাহিদা এতটাই বেশি যে, শো টাইম বাড়াতে হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের। সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টার শোতেও উপচেপড়ছে ভিড়, যা ভারতে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে বিরল ও নজিরবিহীন। ‘ধূমকেতু’র দৌড় কোথায় গিয়ে থামবে সেটাই এখন দেখার।
ব্যক্তিগত তিক্ততা, ভাঙা সম্পর্কের ক্ষত ভুলে ধূমকেতুর জন্য এক হয়েছেন দেব-শুভশ্রী। শেষ দিকে এসে একসঙ্গে প্রচার সম্পন্ন করেছেন হাতে হাত ধরে। এর ফল ‘বড়মা’ হাতেনাতে দিয়েছেন দুজনকেই। অনুরাগীদের দাবি, ‘ধূমকেতু ২ চাই!’ সিনেমার অন্যতম প্রযোজক রানা সরকার আগেই বলেছিলেন, ‘ধূমকেতু ৩০ কোটির বেশি ব্যবসা করলে ‘ধূমকেতু ২’ নির্মাণ করবো।’ সেই স্বপ্ন যে অলীক কল্পনা নয়, তার আভাস মিলেছে। দেব-শুভশ্রী কি সেই ডাকে সাড়া দেবেন? তবে এই জুটিকে আবারও বড়পর্দায় ফিরিয়ে আনতে টালিউডের বাকি প্রযোজকরাও যে মরিয়া হয়ে উঠবেন তা ধারণা করা যাচ্ছে।
এমএমএফ/জিকেএস