শাকিবের সিনেমায় খলনায়ক তৌকীর আহমেদ

শাকিবের সিনেমায় খলনায়ক তৌকীর আহমেদ
‘তাণ্ডব’ ছবির পর নতুন করে শুটিংয়ে এখনো অংশ নেননি ঢাকাই ছবির জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবকাশ যাপন করছেন। ফিরবেন আগামী সপ্তাহে। দেশে ফেরার পর সেপ্টেম্বর থেকে তিনি নতুন একটি ছবির শুটিং শুরু করবেন। সেটি নির্মাণ করবেন পরিচালক সাকিব ফাহাদ।
ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছেন, শাকিব খান এই ছবিতে একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করবেন। নতুন খবর হলো, এতে খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন নন্দিত অভিনেতা ও নির্মাতা তৌকীর আহমেদ। জাগো নিউজ সিনেমা সংশ্লিষ্ট একাধিক সুত্রে এই তথ্য নিশ্চিত হয়েছে।
সুত্রগুলো জানায়, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে শুটিং শুরু হবে সিনেমাটির। এরমধ্যে সব শিল্পী নির্বাচন শেষ হয়েছে। শিগগিরই আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এটি আগামী বছরের ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
এদিকে একটি দায়িত্বশীল সূত্র জাগো নিউজকে জানায়, শাকিব সিনেমাটিতে সরাসরি কোনো সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করবেন না। বরং রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক এক দক্ষ এজেন্টের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। যিনি দেশের হয়ে একের পর এক লোমহর্ষক অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করেন।
গল্পে থাকবে সত্য ঘটনা এবং নাটকীয়তার মিশ্রণ, যা তুলে ধরবে তার চাকরি জীবনের নানান প্রেক্ষাপট ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সঙ্গে থাকবে উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্য।
নতুন এই প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যেই সব ধরনের সরকারি অনুমতি নেওয়া হয়েছে। ছবিতে বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় টেকনিক্যাল ক্রু যুক্ত থাকবেন বলে জানা গেছে।
সিনেমাটির অধিকাংশ শুটিং হবে থাইল্যান্ডে, এরপর বাংলাদেশে। শাকিব খানের বিপরীতে ছোটপর্দার এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে নেওয়া হবে। যদিও এখনো কাউকে চূড়ান্ত করা হয়নি।
পরিচালক সাকিবের ভাষ্য, ‘বিগ বাজেটে বড় পরিসরে দেশপ্রেম, অ্যাকশন, প্রেম এবং মানবিক আবেগ মিলিয়ে একটি বিনোদনপূর্ণ মজবুত গল্পের সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করেছি আমরা।’
