কানাডায় নাচের তালে ফোবানা মাতাবেন জায়েদ খান

কানাডায় নাচের তালে ফোবানা মাতাবেন জায়েদ খান
প্রথমবারের মতো ফোবানা সম্মেলনে পারফর্ম করতে যাচ্ছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। কানাডার মন্ট্রিয়েলে ফোবানা সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৯-৩১ আগস্ট। তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে ৩১ আগস্ট জায়েদ খান পারফর্ম করবে। জাগো নিউজকে তিনি নিজেই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে জায়েদ খান বিভিন্ন দেশে পারফর্ম করেছেন। কানাডার ক্যালগরিতেও পারফর্ম করেছেন। কিন্তু বাঙালি অধ্যুষিত কান্ডার মন্ট্রিয়েলে প্রথমবারের মতো পারফর্ম করতে যাচ্ছেন এই তারকা।
জায়েদ খান বলেন, ‘ফোবানা সম্মেলন একটি বড় আয়োজন। এটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস একটি অনুষ্ঠান। আমি সম্মানিতবোধ করছি যে, আমি এখানে পারফর্ম করতে পারব। আরও অনেক নামকরা শিল্পী এখানে পারফর্ম করবেন। আশা করি অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ্য হবে।’
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ‘ফোবানা’ (ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা) সম্মেলনের সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।
