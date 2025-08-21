রাজনীতির পরিণামে কাজ হারিয়ে বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করলেন রুদ্রনীল

রাজনীতির পরিণামে কাজ হারিয়ে বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করলেন রুদ্রনীল
এক সময়ের ব্যস্ততম অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ এখন প্রায় পর্দার বাইরে। টালিউডে দাপুটে অভিনয়ের জন্য পরিচিত এই শিল্পী জানালেন, দীর্ঘদিন কাজ না থাকায় অর্থকষ্টে পড়েছেন তিনি। বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হয়েছে নিজের রেঞ্জ রোভার এবং রানীকুঠির ফ্ল্যাট।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রুদ্রনীল বলেন, ‘৬৫ লাখ টাকার গাড়ি ছিল আমার। কোনো রাজনীতির পয়সায় নয়, অভিনয়ের টাকা দিয়েই কিনেছিলাম। কিন্তু এখন সেটাও বেচে দিতে হয়েছে। পরিবার নিয়ে চলতে হবে।’
তিনি আক্ষেপ করে জানান, রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এক সময়ের ঘনিষ্ঠ নির্মাতারাও এখন কাজ দিতে ভয় পান। ‘বন্ধুরা আজ ভয় পায় আমাকে নিতে। তাদের শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ তারাই একসময় আমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছে’, বলেন রুদ্রনীল।
রাজনীতিতে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল বাম দল দিয়ে। এরপর তৃণমূল হয়ে ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। সেখান থেকেই শুরু হয় টালিউডে তার কোণঠাসা অবস্থা। আগামী নির্বাচনে আবারও বিজেপির প্রার্থী হিসেবে তাকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
এখনো অবিবাহিত রুদ্রনীল। দক্ষিণ কলকাতায় একা থাকেন। জানালেন, ২০২৬ সালে বিয়ের পরিকল্পনা করছেন। চলছে পাত্রীর খোঁজ।
তবে হতাশার মাঝেও কিছুটা আলো এনে দিয়েছে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া দেব-শুভশ্রী অভিনীত ‘ধূমকেতু’ ছবিটি। এতে রুদ্রনীলের চরিত্রটি দর্শকের নজর কেড়েছে। নায়ক-নায়িকাকে ছাপিয়ে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন তিনি।
টালিউডে রাজনীতির প্রভাব কতটা গভীর, রুদ্রনীলের বর্তমান বাস্তবতা যেন তারই এক জ্যান্ত উদাহরণ।
