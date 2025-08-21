  2. বিনোদন

এক অভিনেত্রীকে ভালোবেসে ‘ছ্যাকা’ খেয়েছেন তৌসিফ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
জনপ্রিয় অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। তিনি বর্তমান প্রজন্মের তারকাদের মধ্যে অন্যতম একজন। তার নাটকগুলো নিয়ে দর্শকের আগ্রহের শেষ নেই। তার সাফল্যের গল্প যেমন উজ্জ্বল, তেমনি ব্যক্তিজীবনে রয়েছে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা। মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় পডকাস্ট শো ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’-এর ৪র্থ পর্বে হাজির হয়ে খোলামেলা কিছু কথা বলেছেন তিনি। সেখানে তিনি জানিয়েছেন এক অভিনেত্রীকে ভালোবেসে ব্যর্থ হওয়ার অজানা গল্পও।

তৌসিফ জানান, তার অর্জন যতই বাড়ছে, ধীরে ধীরে বুঝে উঠছেন কে সত্যিকারের আপন আর কে শুধু মুখোশধারী। বিশেষ করে একটি কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার জয়ের পর স্পষ্টভাবে অনুভব করেছেন, চারপাশে অনেক মুখ বন্ধুর হলেও, তাদের মন অন্যরকম।

‘মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা চোখ খুলে দেয়। যখন কেউ সত্যিকারের বন্ধু হয়, তারা আমার সাফল্যে নিজেদের আনন্দ খুঁজে পায়। আবার কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়। যদিও আমি নিজেকে এত বড় কিছু ভাবি না, তবুও এসব আমাকে আরও ভালো কাজ করার শক্তি দেয়’- যোগ করেন তৌসিফ।

এই সাক্ষাৎকারে তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বন্ধু ও অভিনেতা সিয়াম আহমেদের প্রতি।

‘সিয়ামের নিষ্ঠা, একাগ্রতা আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। সে যে জায়গায় আছে, তা শুধু পরিশ্রম আর সততার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমি ওকে নিয়ে গর্ব করি’- দাবি তৌসিফের।

তৌসিফ এই পর্বে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ও তুলে ধরেন। বলেন, এক সময় একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেমে জড়িয়েছিলেন, যা পরিণতি পায়নি। ‘ছ্যাঁকা খেয়ে ব্যাকা হয়ে গিয়েছিলাম’- রসিকতার সুরে বলেন তিনি।

সঞ্চালক রুম্মান রশীদ খানের গ্রন্থনায় তৈরি ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ শোটি সম্প্রচার হবে শনিবার (২৩ আগস্ট) রাত ৯টায় মাছরাঙা টেলিভিশন। এটি প্রচার হবে রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এও।

শোটির প্রযোজক জেড আই ফয়সাল।

