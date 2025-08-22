  2. বিনোদন

আপন ভুবনে ফিরলেন কানিজ সুবর্ণা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
কানিজ সুবর্ণা। ছবি: সংগৃহীত

এক সময়ের তুমুল জনপ্রিয় রক গায়িকা কানিজ সুবর্ণা। রকলিজেন্ড আইয়ুব বাচ্চুর হাত ধরেই গানের ভুবনে আগমন তার। এবি’র সুর-সংগীতে ‘ভালোবাসা মানে’ নামে প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ করেন তিনি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই গায়িকাকে। নিয়মিত নতুন গান প্রকাশের পাশাপাশি স্টেজ শোতেও পারফর্ম করতেন তিনি। হঠাৎ করেই গান থেকে দূরে সরে থাকেন আলোচিত এই গায়িকা।

বর্তমানে সংগীতসংশ্লিষ্ট কোনো আড্ডায় দেখা মেলে না তার। ২০০৮ সালে ব্যান্ড তারকা হামিন আহমেদকে বিয়ে করেন তিনি। এরপর সংসারেই থিতু হন কানিজ সুবর্ণা। এই তারকা দম্পতির ঘরে রয়েছে সংসারে দুই সন্তান। এবার দীর্ঘ বিরতি ভেঙে নতুন গান দিয়ে আপন ভুবনে ফিরছেন তিনি। গত বুধবার (২০ আগস্ট) রাজধানীর মগবাজারের একটি স্টুডিওতে ‘জাদু করিয়া’ শিরোনামে নতুন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। এর কথা লিখেছেন আশিক বন্ধু। সংগীত করেছেন চঞ্চল।

গানটি প্রসঙ্গে কানিজ সুবর্ণা বলেন, ‘খুব আনন্দ নিয়ে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছি। একদম রিদমিক তালের নাচের মজার গান। ফোক মর্ডান বিটের গানটির ছোট ছোট কথামালায় অত্যন্ত সুন্দর। আশা করছি গানটি গেয়ে যেমন শান্তি পেলাম, ঠিক তেমনি আমার ভক্ত দর্শকরাও গানটি শুনে মুগ্ধ হবেন।

২০২২ সালে কানিজ সুবর্ণার গাওয়া ‘মায়া’ শিরোনামের একটি গান প্রকাশ হয়েছিল ধ্রুব মিউজিক স্টেশনের ব্যানারে। কথা, সুর ও সংগীত করেছিলেন তানভীর তারেক।

