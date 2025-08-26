  2. বিনোদন

এবার টরেন্টো উৎসবে উয়ারী বটেশ্বরের গল্পের চলচ্চিত্র

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
এবার টরেন্টো উৎসবে উয়ারী বটেশ্বরের গল্পের চলচ্চিত্র

কানাডার টরেন্টোতে শুরু হচ্ছে মাল্টি-কালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভাল। ২৪ আগস্ট শুরু হওয়া এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত। সেখানে প্যানারোমা সেকশনে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ওয়ানস আপন এ টাইম ইন উয়ারী বটেশ্বর’। এটি পরিচালনা করেছেন রাজীব রাফি।

এর আগে চলচ্চিত্রটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয় ফ্রান্সের ক্লেমোঁ-ফেরঁ আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এরপর এটি দেখানো হয়েছে ইতালির সেনজিও ভিরোনা উৎসবেও।

এই সিনেমাটি মূলত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক জনপদ উয়ারী-বটেশ্বরকে কেন্দ্র করে তৈরি। পরিচালক জানান, পুরো সিনেমাটি ড্রোন দিয়ে শুটিং করা হয়েছে। যার ফলে সিনেমায় পাওয়া যাবে এক অসাধারণ ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা।

চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ নিলয়, শৈলেন পল, সাবিকুন্নাহার কাঁকন, শ্যামল শিশির, তোতো তীমথিয়, দীপঙ্কর দীপ প্রমুখ।

খনা টকিজ প্রডাকশনের ব্যানারে নির্মিত ছবিটির প্রযোজক আশিক মোস্তফা, সহপ্রযোজক আদনান আহমেদ।

ছবির গল্প লিখেছেন রাজীব রাফি নিজেই। আর চিত্রনাট্য করেছেন রাজীব রাফি ও তোতো তীমথিয়। সিনেমাটোগ্রাফিতে ছিলেন মাজহারুল রাজু, সম্পাদনায় কিসলু গোলাম হায়দার। সাউন্ড ডিজাইন করেছেন শাকির আহমেদ অন্তু এবং মিউজিক করেছেন রায়হান রিজওয়ান।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

বলিউড
যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

ঢালিউড
আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

আওয়ামী লীগ না থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে: জয়

ঢালিউড