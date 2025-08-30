ঐ চেয়ার নির্লজ্জদের জন্যই: আসিফ

ঐ চেয়ার নির্লজ্জদের জন্যই: আসিফ
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর দেশের বিভিন্ন অনিয়ম ও অসঙ্গতি নিয়ে সরব থাকেন। তিনি বিগত ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ও বেশ ভূমিকা পালন করেছেন।
গতকাল (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় গুরুতর আহত হন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
নুরুকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এমন ঘটনায় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন বেশ উত্তপ্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এ ঘটনায় শোবিজ তারকারাও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শিল্পী আসিফ আকবরও তার ফেসবুকে পোস্ট করলেন দেশের চিরায়ত রাজনীতির পরিবেশ নিয়ে।
আজ (৩০ আগস্ট) আসিফ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে রাজনৈতিক দলের নেতাদের নির্লজ্জতার কথা তুলে ধরেছেন। আসিফ লিখেছেন, ‘আগে ভাবতাম রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীরা দায় নিয়ে পদত্যাগ করে না, তারা নির্লজ্জ। এখন দেখি ঐ চেয়ার নির্লজ্জদের জন্যই।’
আসিফ পোস্টে কোনো নাম উল্লেখ না করলেও অনুরাগীদের অনেকেই মন্তব্য করে লিখেছেন, আসিফ আকবর মূলত আইন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করেই স্ট্যাটাসটি দিয়েছেন।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় গুরুতর আহত হন নুর। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া অনেক ভিডিওতে দেখা গেছে, নুরের মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্তাক্ত। তার নাক ফেটে যায় এবং তিনি স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, বর্তমানে নুর আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। তার জ্ঞান ফিরেছে।
