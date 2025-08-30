এবার ওটিটিতে রাজ-ফারিণের চমক

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
কোরবানি ঈদের সময় মুক্তি পাওয়া অন্যতম আলোচিত সিনেমা ‘ইনসাফ’। এতে জুটি বেঁধে বড় পর্দায় হাজির হয়ে চমক দেখিয়েছেন শরীফুল রাজ ও তাসনিয়া ফারিণ। এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ছবিটি। ৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে চরকিতে সিনেমাটি দেখা যাবে।

রাজ-ফারিণকে নিয়ে এই থ্রিলার-অ্যাকশন সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় সমাদ্দার। ছবিটিতে ইউসুফ নামের একটি সন্ত্রাসী চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়েছে। ইউসুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ। পুলিশ কর্মকর্তা জাহান খান চরিত্রে আছেন তাসনিয়া ফারিণকে।

এই সিনেমায় একাধিক চমক রেখেছেন নির্মাতা। প্রথমত মোশাররফ করিমকে একেবারে নতুন লুকে দেখা গেছে এখানে। সিনেমায় তিনি একজন চিকিৎসকের চরিত্রে অভিনয় করছেন। এছাড়া চঞ্চল চৌধুরী অতিথি চরিত্রে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের চমকে দিয়েছেন।

সিনেমাটিতে নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বিখ্যাত গান ‘আকাশেতে লক্ষ তারা’। এই গানটি ছবির দর্শকের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

ইনসাফ সিনেমার মুক্তি প্রসঙ্গে নির্মাতা সঞ্জয় সমাদ্দার বলেন, ‌‘সিনেমাটি যেন দেশের বাইরের দর্শকদের কাছে পৌঁছায় সেই লক্ষ্যেই এটি ওটিটিতে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সিনেমাটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। আশা করছি ওটিটিতে মুক্তির পরও এর আলোচনায় ভিন্নমাত্রা যোগ হবে।’

এ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, নাজিম উদ দৌলা, ও স্বরূপ দে।

