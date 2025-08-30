ক্রিকেট বাঁচাতে যে পরামর্শ দিলেন ইরফান সাজ্জাদ
বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ অভিনয়ের পাশাপাশি খেলাধুলায়ও বেশ দক্ষ। বিশেষ করে তারকা ক্রিকেট লিগে তার অংশগ্রহণ ও সামাজিক মাধ্যমে দেশের ক্রিকেট নিয়ে করা মন্তব্যগুলো আকর্ষণীয় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। ইরফান বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে দেশের ক্রিকেট শেষের দিকে। ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ভাই যদি নতুন কিছু না করেন, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে ক্রিকেট গায়েব হয়ে যাবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘পাইপ লাইনে যদি ভালো ক্রিকেটার না পাওয়া যায়, তাহলে ক্রিকেট বাঁচবে না। আমাদের সিনিয়র ক্রিকেটারদের বয়স হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তাদের বিকল্প তৈরি করতে পারেনি।’
ইরফান মনে করেন, ‘আমাদের ক্রিকেট ঢাকা কেন্দ্রীক হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের মতো শহরের ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে ক্রিকেটের মান এতটাই নিচে চলে গেছে যে, সাত দিন অনুশীলন করলেই কেউ ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে।’
এ অভিনেতা পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘প্রত্যেকটি জেলায় স্টেডিয়াম ও অনুশীলনের জন্য মাঠ তৈরি করা এবং ক্রিকেটারদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া জরুরি। পাইন লাইনে ক্রিকেটার তৈরি করতে না পারলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ক্রিকেট গায়েব হয়ে যাবে, যা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ক্রিকেট আমাদের জন্য একটি শক্তি। যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে এই শক্তিকে আমরা হারাবো।’
এলআইএ/এমএস