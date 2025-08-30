  2. বিনোদন

মুক্তির আগেই ইতিহাস সৃষ্টি করলো মন্ত্রী নায়কের সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
পবন কল্যাণ। দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা ও নেতা। একদিকে তিনি নায়ক হিসেবে সিনেমার পর্দা কাঁপিয়ে চলেছেন। সেইসঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তার পরবর্তী ছবি‌‌ ‘ওজি’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্স অফিসে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে।

‘হরি হরি ভীরা মাল্লু’ ছবির দুর্বল পারফরম্যান্সের পর ‘ওজি’ দিয়ে নিজের স্টারডম উদ্ধার করলেন পবন কল্যাণ। ‘ওজি’ ছবিটি মুক্তির আগে থেকেই রেকর্ড গড়তে শুরু করেছে। ছবির প্রি-সেলসের মাধ্যমে এই সিনেমা ইতিমধ্যেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এটি আগামী দিনগুলোতে বৃহত্তম ভারতীয় প্রিমিয়ারের মধ্যে একটি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অ্যাকশন থ্রিলার ‘ওজি’ ছবিটির পরিচালক সুজিত। তিনি এর আগে ‘সাহো’ দিয়ে আলোচনায় আসেন। সেই ছবির বিশাল সাফল্যের পাঁচ বছর পর পবনকে নিয়ে ফিরছেন সুজিত। নায়কের ভক্তদের মধ্যে সিনেমাটি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ফায়ারস্টর্ম গানের মাধ্যমে ছবির হাইপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রের তেলুগু প্রবাসী সম্প্রদায় ছবিটি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছে।

‘ওজি’ ছবির প্রি-সেলসে এখন পর্যন্ত ১৭,০৪৯টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। ৩০৮টি ভেন্যুতে বিক্রি হয়েছে মোট ৫,০৫,৫১৪ ডলারের টিকিট বিক্রির ঘটনা ঘটেছে। এটি একটি অবিশ্বাস্য সাফল্য ভারতীয় সিনেমার জন্য। ছবির প্রিমিয়ার শো শুরু হতে এখনও ২৬ দিন বাকি। তার আগেই সিনেমাটি নিয়ে দর্শকের এমন আগ্রহ আশা জাগিয়েছে।

‘ওজি’ ছবিতে পবন কল্যাণ ছাড়াও অভিনয় করেছেন ইমরান হাসমি, প্রিয়াঙ্কা মোহন, অর্জুন দাসসহ আরও অনেক তারকা। ছবিটি ২৫ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে। এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ইউএস প্রিমিয়ার।

