কঙ্গনার ‘ইমার্জেন্সি’কে টপকে গেছে জাহ্নবীর ‘পরম সুন্দরী’
মুক্তির তিন দিনেই কঙ্গনার ‘ইমার্জেন্সি’ সিনেমাকে টপকে গেছে জাহ্নবী কাপুরের ‘পরম সুন্দরী’। ম্যাডক ফিল্মস প্রযোজিত রোমান্টিক কমেডি-ড্রামা এ সিনেমা ২৯ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এটি সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। তবে বক্স অফিসে একটি ইতিবাচক আয় ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।
বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েব সাইট ‘স্যাকনিল্ক’র মতে, প্রথম সপ্তাহ শেষে ‘পরম সুন্দরী’ সিনেমাটি ২৬ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি আয় করেছে। এটি দিয়ে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা পঞ্চম সর্বোচ্চ ওপেনিং নিবন্ধন করেছেন। ভারতের ঘরোয়া বক্স অফিসে প্রথম দিনে ৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি আয় করে সিনেমাটি। দ্বিতীয় দিনে সিনেমাটির আয় শতকরা ২৭ দশমিক ৫৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯ দশমিক ২৫ কোটি রুপি হয়। তৃতীয় দিনে এটি নিজের সংগ্রহ আরও ১০ দশমিক ২৫ কোটি রুপি যোগ করেছে। আর সব মিলিয়ে প্রথম সপ্তাহ শেষে সিনেমাটির আয় ২৬ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি।
৮৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি আয় করা ‘সাইয়ারা’র চেয়ে ‘পরম সুন্দরী’ পিছিয়ে থাকলেও এরই মধ্যে কঙ্গনা রানাউতের ‘ইমার্জেন্সি’র (২৩ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি) বক্স অফিস সংগ্রহকে ছাড়িয়েছে। তুষার জালোটা নির্মিত এবং ম্যাডক ফিল্মসের অধীনে দীনেশ বিজন প্রযোজিত ‘পরম সুন্দরী’তে মনজোত সিং, সঞ্জয় কাপুর, রেনজি পানিকার, ইনায়াত বর্মা এবং তানভি রামের পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং জাহ্নবী কাপুর।
গল্পটি দিল্লির একটি উত্তর ভারতীয় ছেলে পরমকে নিয়ে, যে একটি এআই অ্যাপের মাধ্যমে তার সোলমেটকে খোঁজে, যা তাকে কেরালার দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে সুন্দরীর কাছে নিয়ে যায়। সিদ্ধার্থ ও জাহ্নবীর পর্দার রসায়নেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল।
এমএমএফ/জিকেএস