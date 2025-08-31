মাতৃত্বের পরিকল্পনা ফাঁস করলেন জাহ্নবী
বলিউডের রূপের রানি শ্রীদেবীর মেয়ে তিনি। কন্যা হওয়ার গুরুদায়িত্ব ক্যরিয়ারের শুরু থেকেই পালন করে যাচ্ছেন জাহ্নবী কাপুর। অথচ ক্যারিয়ার শুরুর আগেই মা হারানোর কঠিন আঘাত পেয়েছেন এ অভিনেত্রী।
‘ধড়ক’ সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা জাহ্নবী দেখতে দেখতে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় ৭ বছর পার করেছেন। তার সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’ ভালো সাড়া ফেলেছে। এতে তার বিপরীতে রয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। দুজনেই বেশ জোরেসোরে সিনেমার প্রচার-প্রচারণা করছেন।
সম্প্রতি জাহ্নবী-সিদ্ধার্থ দুজনেই কপিল শর্মার ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল’ শোতে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানেই মাতৃত্ব নিয়ে পরিকল্পনার কথা ফাঁস করলেন জাহ্নবী কাপুর।
জাহ্নবী কাপুর। ছবি: সংগৃহীত
শোতে জাহ্নবী কাপুর জানান, তিনি তিনটি সন্তান চান এবং দক্ষিণ ভারতে স্থায়ীভাবে সংসার পাততে চান। কপিল তাকে এর পেছনের কারণও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাই জেনে নিন তিনি কী বলেছিলেন। জাহ্নবী বলেন, ‘আমার মনে হয় ৩টা সন্তান থাকা ভালো, প্রথমত ৩ আমার জন্য লাকি নম্বর এবং দ্বিতীয়ত সবসময় ২ জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে একজনের সমর্থন প্রয়োজন। বোন হোক বা ভাই (তৃতীয় সন্তান), সে যেই হোক না কেন, সে দু নৌকায় পা দিয়ে চলবে। দুজনেই সমর্থন পাবেন। আমি খুব ভেবেচিন্তে এই পরিকল্পনা করেছি।’ এ কথা শুনে শুধু কপিল নন, সিদ্ধার্থ এবং বাকি দর্শকরাও হাসতে শুরু করেন।
এর আগে কোমল নাহাটার শোতে জাহ্নবী বলেছিলেন, ‘আমি তিরুমালা তিরুপতিতে বিয়ে করে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকতে চাই। আমরা রোজ কলাপাতায় খাবার খাব আর গোবিন্দের নাম জপ করব। আমার চুলে মোগরা (জুঁইয়ের মালা) থাকবে এবং আমি মণি রত্নমের গান শুনব। আমি আমার স্বামীর মাথায় তেল মালিশ করে দেব’।
তিরুপতির সঙ্গে জাহ্নবীর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রতি বছর শ্রীদেবীর জন্মবার্ষিকীতে সেখানে যান। ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে তিরুপতি যেতেন জাহ্নবী, আর এখন তার সঙ্গে থাকেন মনের মানুষ শিখর পাহাড়িয়া। দীর্ঘদিন ধরেই শিখরের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন বনি কাপুর কন্যা। এই সম্পর্কে সায় রয়েছে বনিরও।
জাহ্নবী একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি চান তার বিয়ে তিরুপতিতে হোক, তার মেহেদি এবং সংগীত অনুষ্ঠান শ্রীদেবীর পৈতৃক বাড়িতে অনুষ্ঠিত হোক। জাহ্নবী কাপুর এবং শিখর পাহাড়িয়া বেশ কিছুদিন ধরেই ডেটিং করছেন। দুজনেই একে অপরের সাথে খোলামেলা ছবি শেয়ার করেছেন এবং একে অপরের সাথে ছুটিতেও যান। কবে তারা বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন এটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
