  2. বিনোদন

ভাত রেখে উঠে গিয়েছিল মেয়েটি, তারপর ...

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৭ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাত রেখে উঠে গিয়েছিল মেয়েটি, তারপর ...
নাটকের একটি দৃশ্যে সামিরা খান মাহি

ভাতের হোটেলে বসে ভাত খাচ্ছিল মেয়েটি। হঠাৎ ফোন। নেটওয়ার্কের কারণে কথা শোনা যাচ্ছিল না বলে টেবিল থেকে উঠে জানালার পাশে চলে যায় সে। তখন হোটেলে ঢোকে এক তরুণ। টেবিলে এঁটো খাবার দেখে মেসিয়ারকে সে টেবিল পরিষ্কার করতে বলে। তারপর যা হলো, তা দেখা যাবে রোমান্টিক কমেডি নাটক ‘ভাত লাভার’-এ।

রোমান্টিক-কমেডি গল্পের নাটক ‘ভাত লাভার’ আসছে জাগো এন্টারটেইনমেন্টে। আজ (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টা থেকে জাগো এন্টারটেইনমেন্টের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে নাটকটি। ‘ভাত লাভার’ পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। এতে জুটি বেঁধেছেন আরশ খান ও সামিরা খান মাহি।

ভাত রেখে উঠে গিয়েছিল মেয়েটি, তারপর ...নাটকের দৃশ্যে সামিরা খান মাহি ও আরশ খান

আরও পড়ুন:

নাটক প্রসঙ্গে সকাল আহমেদ বলেন, ‘একটি মেয়ে ভাত খেতে খুব পছন্দ করে। ভাত খাওয়াকে উপজীব্য করে তৈরি করা হয়েছে প্রেমের গল্প। এর ভেতরে একটি সামাজিক বার্তা আছে। আমরা চেয়েছি, দর্শক যেন শুধু প্রেমের গল্প না দেখে গল্পের আবেগও অনুভব করে। সুন্দর একটি সমাপ্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছি নাটকটিতে।’

এমআই/এমএমএফ/এমএস/আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কেন হারমোনিয়াম ফেলে পালিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

কেন হারমোনিয়াম ফেলে পালিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

গান
আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন

আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন

গান
অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, আমরা স্বামী-স্ত্রী

অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, আমরা স্বামী-স্ত্রী

মঞ্চ-নাটক