  2. বিনোদন

নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার করলেন ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার করলেন ফারিয়া
শবনম ফারিয়া। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে

অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া ব্যক্তিজীবন ও তার শোবিজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, এ অভিনেত্রী সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা করেন। সরকারের কোনো কাজ তার পছন্দ হলে সেটির প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করেন না।

বিগত সরকারের আমলে ফারিয়াকে এমনটাই দেখা গেছে। এ নিয়ে তাকে অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে। কেউ কেউ ফারিয়াকে নির্দিষ্ট সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলের সমর্থক, কর্মী ও অনুরাগী হিসেবেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন।

নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার করলেন ফারিয়া

ফারিয়া এবার তার রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে পরিষ্কার বার্তা দিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন। আজ (৬ সেপ্টেম্বর) তিনি তার পোস্টে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব রাজনৈতিক দল আছে বা সম্প্রতি নিষিদ্ধ হয়েছে, তাদের কারোর সঙ্গেই আমার কোনো সমর্থন নেই। আমার পেজ পাবলিক, সেখানে যেমন কালা মাগুর কমেন্ট করতে পারে, তেমনি নীল তিমি, কাউয়া কিংবা টিয়াও পারে! তাতে আমার রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয় না।’

এ অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘আমি কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নই। বরং বলতে পারেন ভবিষ্যতে নিজেকে একজন সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমি শিল্পী, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের অংশ হতে চাই। রাজনীতি আমার ‘মঞ্চ’ না। ভালোকে ভালো, খারাপকে খারাপ, চোরকে চোর, আর চাঁদাবাজকে চাঁদাবাজ বলাই আমার নীতিতে পড়ে।’

নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার করলেন ফারিয়া

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফারিয়া তার মতামত জানাতে গিয়ে যেসব বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন সেই প্রসঙ্গে লেখেন, ‘জীবনে কিছু বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, যেগুলোর জন্য নিজে কোনোভাবেই দায়ী নই। যেমন, আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা-ই লিখি, কিছুক্ষণ পর দেখি সেটা খবর হিসেবে ছাপা হচ্ছে! প্রথমে হাসাহাসি করতাম, পরে বিব্রতবোধ হতো, আর এখন যেহেতু নিয়মিত অভিনয় করি না তাই “Who cares?” মুডে ঢুকে গেছি। কিন্তু কিছু ঘটনা থাকে, যেগুলো শুধু বিব্রতকর না, বিরক্তিকরও বটে! বিশেষ করে, জোর করে আমাকে রাজনৈতিক কোনো বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা।’

নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার করলেন ফারিয়া

নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিষ্কার করলেন ফারিয়া

ফারিয়া অভিনয়ের পাশাপাশি কেন চাকির করেন সেই প্রসঙ্গে ব্যাখা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘অপ্রয়োজনীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। তা না হলে অভিনয় এর পাশাপাশি চাকরি না করে, টিকটকে নাচতাম, জিম করতাম, আর ব্যাকা হয়ে দাঁড়িয়ে পশ্চাৎদেশের মিরর সেলফি দিতাম। এই দেশে অ্যাটেনশনের জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না, আমিও জানি, আপনারাও জানেন। আমি এখন ব্যক্তিগতভাবে খুব কঠিন ও সংকটপূর্ণ একটা সময় পার করছি।’

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এবার শিল্পা-রাজের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আসছে

এবার শিল্পা-রাজের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আসছে

বলিউড
তার মৃত্যুর খবর যেন পুরো জাতিকে স্তব্ধ করেছিল

তার মৃত্যুর খবর যেন পুরো জাতিকে স্তব্ধ করেছিল

সালমান-শাহ
দিদি ৬ মাস আওয়ামী লীগ, ৬ মাস বিএনপি: পরীমনি

দিদি ৬ মাস আওয়ামী লীগ, ৬ মাস বিএনপি: পরীমনি

পরীমনি