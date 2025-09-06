  2. বিনোদন

ফরিদা পারভীন এখন কেমন আছেন, জানালেন তার ছেলে

প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদা পারভীন। ছবি: সংগৃহীত

আবারও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লালন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। গত মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

‘ফরিদা পারভীন আবারও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন’- এমন সংবাদ প্রকাশ্যে আসার পর লালনসম্রাজ্ঞী খ্যাত এ শিল্পীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তার অনুরাগীরা। ফরিদা পারভীন এখন কেমন আছেন- গণমাধ্যমকে জানালেন তার বড় ছেলে ইমাম নিমেরি উপল।

আজ (৬ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমকে ফরিদা পারভীনের ছেলে উপল বলেন, ‘চিকিৎসকেরা তাকে এখন অবজারভেশনে রেখেছেন। ডায়ালাইসিসের পর যেন অবস্থার অবনতি না হয় সেজন্যই পর্যবেক্ষণে রাখা।’

ফরিদা পারভীনের শারীরিক অবস্থা এখন কেমন? জানতে চাইলে ইমাম নিমেরি উপল বলেন, ‘মায়ের (ফরিদা পারভীন) অবস্থা আগের চেয়ে কিছুটা উন্নত। অল্প অল্প কথা বলছেন। তবে শঙ্কামুক্ত নন। তাই চিকিৎসকরা বিপদমুক্ত বলতে চাইছেন না।’

