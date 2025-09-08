  2. বিনোদন

আরশ খান আইসিইউতে, যা জানালেন অভিনেতা

প্রকাশিত: ০১:২২ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ধূমপান নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা আরশ খান। এরপর থেকে তিনি অসুস্থ, তার ফুসফুস শেষের দিকে- এমন কিছু সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। আইসিইউতে ভর্তি এই তারকা এমন তথ্যও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাধ্য হয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা। নতুন করে এক পোস্টে তিনি নিজের সুস্থতার খবর জানিয়ে অপ্রয়োজনীয় গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন।

আরশ খান লিখেছেন, ‘আমি সুস্থ, আলহামদুলিল্লাহ। অনুজদের সতর্ক করতে দেওয়া পোস্টের কারণে যারা আমাকে আইসিইউ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি আহ্বান-এমনটা না করার জন্য।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘আমার হৃদয়, কিডনি, লিভার, ফুসফুস যে অবস্থায় আছে, তাতে জোরপূর্বক আমাকে পৃথিবী ছাড়া না করলে আমি যাচ্ছি না, ইনশাআল্লাহ।’

অভিনেতার এমন মন্তব্যে ভক্তরা স্বস্তি পেয়েছেন। তবে তার আগের পোস্টকে ঘিরে কিছু ভক্তের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আরশ খান পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, ‘আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই’।

পোস্টে তিনি আরও জানান, আগের নম্বরই ব্যবহার করছেন তিনি। কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে তথ্যসংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের আহ্বানও জানান। তার ভাষায়, ‘ছাপানোর পূর্বে তথ্যসংক্রান্ত বিষয় জানতে কল করুন, টেক্সট করুন, মিসকলও চলবে। বাঁচতে হলে জানতে হবে।’

এর আগে গতকাল রোববার দেওয়া ওই পোস্টে আরশ লিখেছিলেন, ‘স্কুল জীবনে ফ্লেক্স করতে গিয়ে বন্ধুদের সাথে সিগারেট খাওয়া শুরু করেছিলাম। ১৯ বছর শেষ। আমার ফুসফুসও প্রায় শেষের দিকে। এখন ফ্লেক্সের বিষয় বস্তু অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সিগারেট ছাড়ার জন্য ধরলাম ভেপ। গত ১৯ বছরে ফুসফুসের যা ১২ টা বেজেছিল তার ৩ গুণ বেজেছে গত ৬ মাসে।’

আরও লিখেছিলেন, ‘বিশ্বাস করো সুস্থ থাকার চেয়ে বড় ফ্লেক্স আর কিছু নাই। তোমরা যারা রিসেন্টলি ধূমপান বিষয়টাকে আপন করে নেওয়ার ভাবনায় আছ তারা এই বিষয় থেকে দূরে থাকো। ধূমপায়ী ব্যক্তি ধূমপান ছাড়লে ফুসফুসে যদি বড় কোনো ক্ষত না থাকে তবে ফুসফুস স্বাভাবিক হতে সময় লাগে ৯ মাস। তারপরও এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যায় যা কোনোদিন ঠিক হয় না।’

সবশেষে লিখেছিলেন, ‘ভেপের দ্বারা ফুসফুসের যে ক্ষতি হয় তার কোনো চিকিৎসা নেই, কোনো ঔষধ নেই। পুরো জীবনের জন্য ওই অংশ অকেজো। সিগারেট এমন প্রেমিকা যাকে ছাড়লে একদম ছেড়ে দিতে হবে, সিগারেট ছাড়তে গিয়ে ভেপ নামক প্রেমিকাকে রিবাউন্ড বানানো যাবে না। ভাবিয়া করিও কাজ, আমার মতন করিয়া ভাবিও না।’

