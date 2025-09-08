  2. বিনোদন

হঠাৎ কেন দেশে ফিরলেন নায়িকা শাবানা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকাই চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা শাবানা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি পরিবার নিয়ে স্থায়ী হয়েছেন। সর্বশেষ ২০২০ সালের জানুয়ারিতে দেশে এসেছিলেন। নির্দিষ্ট কাজ সেরে ফিরে যান। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আবারও দেশে ফিরেছেন তিনি। হঠাৎ কেন দেশে ফিরলেন এই কিংবদন্তি, সেই কৌতূহল সিনেমাপাড়ায়।

দেশে ফেরার কারণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি না দিলেও জানা গেছে, ঢাকার বারিধারা ডিওএইচএসের নিজের বাড়িতে উঠেছেন শাবানা। নিভৃতে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। এ সময়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন না শাবানা। পুরনো মোবাইল নম্বরও বন্ধ রেখেছেন।

শাবানার স্বামী ওয়াহিদ সাদিক আগে জানিয়েছিলেন, শাবানা সুযোগ পেলে আবার সিনেমায় কাজ করবেন। অনুকূল পরিবেশ পেলে চলচ্চিত্র প্রযোজনায়ও ফিরতে চান। দীর্ঘ সময় পর দেশে ফিরে এবার কী সেই পরিকল্পনা করছেন তিনি? সেটাই এখন দেখার বিষয়।

তবে এই নায়িকার বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ সূত্র নিশ্চিত করেছে, আপাতত সিনেমা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই শাবানার। তিনি দেশে এসেছেন নিয়মিত সফর হিসেবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করাই মূল উদ্দেশ্য।

শাবানা সেই সাদাকালো যুগ থেকেই দেশের চলচ্চিত্র জগতে এক বিরল প্রতিভা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ষাটের দশকের শুরুতে শিশুশিল্পী হিসেবে ‘নতুন সুর’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করা শাবানার নায়িকা হিসেবে অভিষেক ‘চকোরী’ ছবিতে। সেখানে তার নায়ক ছিলেন পাকিস্তানের নাদিম।

এরপর দীর্ঘ বছর দেশের চলচ্চিত্রে শীর্ষ অবস্থানে থেকে অসংখ্য সফল কাজ করেন তিনি। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছানোর পর হঠাৎ করেই ২৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে স্বামী ওয়াহিদ সাদিকের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন শাবানা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে দেশে এলেও ২০২০ সালের জানুয়ারির পর নিয়মিত ফিরে আসা হয়নি। তখন দেশে এসে শাবানা জানিয়েছিলেন, আবার চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও অভিনয়ে ফিরতে চান। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ না করে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান।

