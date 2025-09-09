৪০ ভাগ শুটিং করেও যে সিনেমা শেষ করে যেতে পারেননি সালমান শাহ
বাংলা চলচ্চিত্রের ‘স্বপ্নের নায়ক’ সালমান শাহর অকাল মৃত্যুতে থেমে যায় অনেক স্বপ্ন। তার মৃত্যুর পর বেশির ভাগ অসমাপ্ত সিনেমা শেষ করেন অন্য পরিচালকরা, অন্য নায়কদের দিয়ে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মোস্তাফিজুর রহমান বাবুর পরিচালিত ‘প্রেমের বাজি’।
তিনি তার ছবির কাজ আর শেষ করেননি। তাই এটি থেকে গেছে সালমান শাহর একমাত্র অসমাপ্ত সিনেমা হিসেবে।
নির্মাতা বাবুর ভাষ্যে, সিনেমাটির ৪০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছিল। এমনকি একটি গানের দৃশ্যও ধারণ করা হয়। সেখানে সালমানের সঙ্গে দেখা যায় নায়িকা সন্ধ্যা ও কিছু ঝলকে পপিকেও। সিনেমায় নায়কের চরিত্রে সালমানের লুক ছিল অসাধারণ। ছবিটির জন্য তিনি আলাদা ফটোশুটেও অংশ নেন।
কিন্তু ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করেই না ফেরার দেশে পাড়ি জমান সালমান শাহ। প্রিয় নায়কের মৃত্যুতে কোটি কোটি দর্শকের মতোই মুষড়ে পড়েন নির্মাতা বাবুও। আবেগে, হতাশায়, আর সিনেমাটি শেষ করেননি তিনি।
তার মতে, সালমান শাহের বিকল্প কেউ নন। তাই অনেকে অন্য নায়ক নিয়ে কাজটি শেষ করার পরামর্শ দিলেও সিনেমাটি শেষ করেননি তিনি। তিনি বলেন, ‘সালমানেসর চরিত্রে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না।’
