ডাকসুতে ভোট দিতে না পেরে গায়ক বেলাল খানের আক্ষেপ

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। আটটি ভোটকেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

ডাকসু নির্বাচনের আমেজ ছুঁয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদেরও। তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন শোবিজের তারকা। যাদের একজন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বেলাল খান। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে তিনি আক্ষেপমাখা এক পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘চলছে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কার্যক্রম। ছাত্রাবস্থায় কখনও ডাকসু নির্বাচন পাইনি বলে একটা আক্ষেপ আছে।’

এরপর তিনি যোগ করেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় যোগ্য ছাত্রনেতাকেই নির্বাচিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

বেলাল খান ব্যাংকে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে চাকরি ছেড়ে গানকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন।

শুরুতে ‘প্রাচীর’ নামের একটি ব্যান্ড গঠন করেন। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় বেলাল খানের প্রথম একক ‘আলাপন’। ‘পাগল তোর জন্য রে’ গানটির মাধ্যমে তিনি পরিচিতি পান। ২০১৪ সালে নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ চলচ্চিত্রের ‘নিশিপক্ষ’ গানের জন্য শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন তিনি।

এরপর ২০২০ সালেও ‘হৃদয়জুড়ে’ সিনেমার ‘বিশ্বাস যদি যায় রে’ গানের জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন বেলাল খান। ২০০১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন তিনি। তবে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিবিএ ও এমবিএ সম্পন্ন করেছেন। তিনি নজরুল সঙ্গীতের উপর চার বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেন বুলবুল ললিতকলা একাডেমী থেকে।

