যে কারণে সাদেক বাচ্চুকে পাথর মেরেছিলেন দর্শক
সিনেমার খল অভিনেতাদের অনেক দর্শকই মনে করেন তারা বুঝি বাস্তব জীবনেরও খারাপ মানুষ। ফলে তাদের বিপত্তির শেষ নেই। চলচ্চিত্রের পর্দার কোনো কোনো খল চরিত্র দর্শকদের হৃদয়ে এতটাই দাগ কাটে যে সেই চরিত্র থেকে দর্শকেরা বের হতে পারেন না। প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখতে বসে দর্শকেরা খল অভিনেতাদের বাজে ভাষায় গালাগাল করেন।
শুধু তাই নয়, সরাসরি দেখা হলে সেইসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উত্ত্যক্ত করতেও ছাড়েন না। ঢাকাই সিনেমার খল অভিনেতা সাদেক বাচ্চুর জীবনেও সত্তরের দশকে এমন ঘটনা ঘটেছিল। একবার দর্শক তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। আজ (১৪ সেপ্টেম্ব) জনপ্রিয় এ খল অভিনেতার মৃত্যুবার্ষিকীতে সেই গল্পটি জেনে নেয়া যাক।
সাদেক বাচ্চু একটি ধারাবাহিক নাটকে রাজাকারের চরিত্রে অভিনয় করে খুব আলোচিত হয়েছিলেন। দর্শকমহলে তুমুল আলোচিত সেই নাটকের এক দৃশ্যে একজনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে খুন করেন সাদেক বাচ্চু। পর্বটি প্রচারের পরদিন সাদেক বাচ্চু বোনকে আনতে ট্রেনে জামালপুর গিয়েছিলেন। স্টেশনে তাকে দেখে দর্শকেরা বাদামের খোসা ছুঁড়ে মারেন। কেউ কেউ আবার পাথরও ছুঁড়তে থাকেন এ খল অভিনেতার দিকে। তিনি সেই যাত্রায় কোনোমতে অক্ষতভাবে আসতে পেরেছিলেন।
এ ঘটনার পরে ‘রামের সুমতি’ চলচ্চিত্রে পার্শ্বনায়কের চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে সাদেক বাচ্চুর সিনেমায় অভিষেক ঘটে। এরপর তিনি ‘চাঁদনী’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায় খল চরিত্রে অভিনয় করে সবার নজর কাড়েন।
সাদেক বাচ্চু ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অনন্তের পথে পাড়ি জমান। তিনি ‘সাদেক বাচ্চু’ নামে চলচ্চিত্রে পরিচিত লাভ করলেও তার আসল নাম মাহবুব আহমেদ। বাংলাদেশ ডাক বিভাগে চাকরি করতেন তিনি। জন্মেছিলেন চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে।
চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে সাদেক বাচ্চুর অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে হচ্ছে, ‘তোমার মাঝে আমি’, ‘ঢাকা টু বোম্বে’, ‘ভালোবাসা জিন্দাবাদ’, ‘এক জবান’, ‘আমার স্বপ্ন আমার সংসার’, ‘মন বসে না পড়ার টেবিলে’, ‘বধূবরণ’, ‘ময়দান’, ‘আমার প্রাণের স্বামী’, ‘আনন্দ অশ্রু’, ‘প্রিয়জন’, ‘সুজন সখী’, ‘জজ ব্যারিস্টার পুলিশ কমিশনার’, ‘জীবন নদীর তীরে’, ‘জোর করে ভালোবাসা হয় না’ প্রভৃতি।
