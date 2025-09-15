  2. বিনোদন

বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডিতে হাজির মিমি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডিতে হাজির মিমি
মিমি চক্রবর্তী। ছবি: সংগৃহীত

বেটিং অ্যাপ মামলায় দিল্লির ইডিতে (কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা) হাজিরা দিতে গেছেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। এ মামলায় তৃণমূলের সাবেক এ সাংসদকে তলব করেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। সেই তলবে সাড়া দিয়ে আজ সকাল ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে ইডি দপ্তরে পৌঁছান এ তারকা। সাদা ওভারসাইজ শার্ট এবং জিনস পরে ইডির সদর দপ্তরে হাজির হন মিমি। এ সময় তার হাতে ছিল বেশ কিছু নথিপত্র। হাসিমুখেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে দেখা গেছে মিমিকে।

একটি সূত্র জানাচ্ছে, রোববার ইডির দপ্তর থেকে মিমিকে তলব করা হয়। এরপর এক্স- হ্যান্ডেলে সুকৌশলে সিবিআইকে কড়া বার্তা দেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘আইন আইনের পথে চলবে। নোটিশ নিয়ে আমি বলার কেউ নই।’

গত বছর থেকে এই অবৈধ বেটিং অ্যাপে প্রচারের অভিযোগে অনেক বলিউড, দক্ষিণী চলচ্চিত্র তারকাদের পাশাপাশি ক্রিকেটারদের নামও চর্চার শিরোনামে এসেছে। সূত্রের খবর, সেই তালিকাতেই রয়েছেন মিমি এবং অঙ্কুশও।

বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডিতে হাজির মিমি

জানা গেছে, নিষিদ্ধ অনলাইন বেটিং অ্যাপ প্ল্যাটফর্মের প্রচার নিয়ে ইডির চলতি তদন্তের প্রক্রিয়া হিসেবেই তারকাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই অঙ্কুশকেও ইডির দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে বলে জানা গেছে। অবৈধ বেটিং অ্যাপ প্রচারের কারণে এখন পর্যন্ত বলিউড এবং দক্ষিণী অঙ্গনের একাধিক তারকাকে আইনের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সেই তালিকায় যেমন বিজয় দেবেরাকোন্ডা, রানা ডাগ্গুবতী, প্রকাশ রাজ রয়েছেন, তেমনই হরভজন সিং, উর্বশী রাউতেলা, সুরেশ রায়নার নামও রয়েছে। গত জুন মাসেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে বয়ান রেকর্ড করেছেন সুরেশ, হরভজনসহ অনেক তারকা।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এমি অ্যাওয়ার্ডসে ঝড় তুলল নেটফ্লিক্সের ‘অ্যাডোলেসেন্স’

এমি অ্যাওয়ার্ডসে ঝড় তুলল নেটফ্লিক্সের ‘অ্যাডোলেসেন্স’

হলিউড
যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি চেয়ে ভাইরাল অভিনেত্রী

যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি চেয়ে ভাইরাল অভিনেত্রী

ফিলিস্তিন
রানিরা কাউকে অনুসরণ করে না : অপু বিশ্বাস

রানিরা কাউকে অনুসরণ করে না : অপু বিশ্বাস

অপু-বিশ্বাস