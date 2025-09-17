সালমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যেসব যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন ঐশ্বরিয়া

সালমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যেসব যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন ঐশ্বরিয়া
ঐশ্বরিয়া রাই ও সালমান খানের প্রেমের কথা কম-বেশি সবারই জানা। আজও বলিউডের ভেতরে-বাইরে তাদের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা শোনা যায়। ১৯৯৯ সালে ‘হাম দিল দে চুকে সনম’ সিনেমার শুটিং সেট থেকেই দুজনের প্রেম। ২০০২ সালে সেই সম্পর্ক ভাঙে বলিউডের আলোচিত জুটি সালমান-ঐশ্বরিয়ার। এই বিচ্ছেদ প্রভাব ফেলেছিল ঐশ্বরিয়ার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে। সম্প্রতি এই নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের বিজ্ঞাপন জগতের বিশিষ্টজন প্রহ্লাদ কক্কর।
প্রহ্লাদ কক্কর বলেন, ‘সালমানের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙনের পর ঐশ্বরিয়ার অভিনয়জীবনে এই ভাঙন বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বলিউডে প্রায় একঘরে হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বরিয়া রাই। ও সম্পর্কে ভাঙনে যে কষ্ট পেয়েছিল সেরকমভাবেই ইন্ডাস্ট্রির ব্যবহারেও কষ্ট পেয়েছিল, ও হয়তো তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিল। আমি ওকে সবসময় বোঝাতাম। এই ঘটনার পর ইন্ডাস্ট্রির উপর থেকে ঐশ্বরিয়া একেবারেই বিশ্বাস চলে গিয়েছিল।’
প্রহ্লাদ আরও বলেন, ‘সালমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সবাই তাকেই সমর্থন করত। ওর পাশে কেউ ছিল না। এটা ওর সবচেয়ে খারাপ লাগার জায়গা ছিল। আমি লক্ষ্য করতাম দুজনের সঙ্গেই কে কীরকম ব্যবহার করছে তা বোঝার চেষ্টা করতাম। পুরোটাই একপেশে ছিল।’ দুজনের জীবনের পথ আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বচ্চন পরিবারের বধূ হন ঐশ্বরিয়া। অন্যদিকে বিয়ে না করলেও সালমান জড়িয়েছেন একাধিক সম্পর্কে।
