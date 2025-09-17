কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যে দোয়া করলেন তামিম মৃধা

কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যে দোয়া করলেন তামিম মৃধা
ইউটিউবার, অভিনেতা ও গায়ক হিসেবে পরিচিত তামিম মৃধা বর্তমানে শোবিজ অঙ্গনের জনপ্রিয় তারকাদের একজন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়ের চেয়ে তিনি বেশি সময় দিচ্ছেন ধর্মকর্মে। পরিবর্তন এসেছে তার বাহ্যিক রূপেও। লম্বা দাড়ি রেখেছেন। তাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ইসলামিক বিষয়ক নানা কনটেন্টে।
সম্প্রতি তিনি পবিত্র উমরাহ পালনে সৌদি আরবে যান। সেখানকার একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন নিজের অনুভূতির কথা। ছবিতে দেখা গেছে তিনি পবিত্র কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।
তামিম লেখেন, ‘আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে, এখন আমার রিজিকের কি অবস্থা। আমি ভাবি রিজিক নয় আসলে কি? এই যে আমি ভাবছি, ঘুমাচ্ছি, কথা বলছি, হাঁটছি, শান্তি পাচ্ছি, সন্তুষ্ট হতে পারছি- এই সবকিছুই তো আমার রিজিক! সেই রিজিক নিয়েই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গায় আল্লাহকে এবং আমার নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারছি, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে?’
ওমরাহ পালন করলেন তামিম মৃধা
খোদার প্রতি শুকরিয়া জানিয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকেই অন্তত একবার এই জায়গাটায় আসার তৌফিক দান করেন।’
ধর্মের টানে তার অভিনয় ছাড়ার খবর এসেছিল চলতি বছরের শুরুর দিকে। সেই তথ্যটি পুরোপুরি সত্য নয় বলে দাবি করলেও তামিমকে আর অভিনয়ে দেখা যায়নি। ইসলামি জীবনাচার মেনে চলার চেষ্টা করছেন তিনি।
শোবিজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবসায়ও মনোযোগী তামিম মৃধা।
