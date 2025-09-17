  2. বিনোদন

ঘুণে ধরা সমাজের গল্প বলবে ‘খেলার পুতুল’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নাটকের দৃশ্যে তাবাসুম মিথিলা ও জাহিদ আশিক

ঘুণে ধরা সমাজে ঘটে চলে নানা ঘটনা। স্বার্থের দ্বন্দ্বে পর হয়ে যায় আপন আবার প্রিয় মানুষগুলো দূরে সরে যায়। প্রয়োজনের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে সম্পর্কের টান। এমনি এক মানবিক বার্তা দেয়া সামাজিক প্রেক্ষাপটের গল্পে নির্মিত হয়েছে নতুন মেগা ধারাবাহিক নাটক ‘খেলার পুতুল’। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন আলী সুজন। প্রযোজনা করেছে শান টকিজ।

চ্যানেল নাইনে প্রচার হবে নাটকটি। আগামী ৬ অক্টোবর থেকে ‘খেলার পুতুল’ প্রচার হবে প্রতি সোম ও মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে।

নাটকটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তাবাসুম মিথিলা। এতে তার বিপরীতে দেখা যাবে জাহিদ আশিককে। বিশেষ একটি চরিত্রে আছেন সেলজুক আল হাসমি।

ঘুণে ধরা সমাজের গল্প বলবে ‘খেলার পুতুল’শুটিংয়ে পরিচালকের সঙ্গে নাটকে শিল্পীরা ও অভিনেতা সেলজুক আল হাসমি

এছাড়াও নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে আছেন আছমা শিউলি, এস এম কামরুল বাহার, এ এস আই মুজিবুর রহমান, সুমন আহমেদ বাবু, হারুন অর রশীদ বান্টি, জাহিদ আশিক, মাফিয়া বিথী, ইমরান আজান, সামিয়া রিতা, সোহাস রীজ, তাসনোভা প্রভা, বজলুর রহমান, শাহ আলম, এম এম রহমান, সাউদা মনি ও সুমি ও আরও অনেকে।

পরিচালক জানান, বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে ‘খেলার পুতুল’ নাটকটির শুটিং হয়েছে। এরইমধ্যে প্রথম লটের কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দিনশেষে মানুষকে পরিবারের কাছে ফিরতে হয়, ফিরে যেতে হয়। তাই জীবনের সবকিছুর উপরে পরিবার ও প্রিয়জনদের ঠাঁই হওয়া উচিত। সেই ভাবনা থেকেই পারিবারিক আমেজের গল্প নিয়ে ধারাবাহিকটি তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস নাটকটি জনপ্রিয় হবে।’

‘খেলার পুতুল’ ধারাবাহিকটির চিত্রগ্রহণ পরিচালনা করছেন সিরাজ খান। এতে প্রধান সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুন্না খান।

