চলছিল ‘নন্দিনী’, বন্ধ হচ্ছে বগুড়ার মধুবন সিনেপ্লেক্স

চলছিল ‘নন্দিনী’, বন্ধ হচ্ছে বগুড়ার মধুবন সিনেপ্লেক্স
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বগুড়ার মধুবন সিনেপ্লেক্স। ২০২১ সালে সিনেমা হলটির আধুনিকায়ন করা হয়। আগামীকাল (১৯ সেপ্টেম্বর) শুক্রবার থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহটি।
মধুবন সিনেমা হলের স্বত্বাধিকারী রোকনুজ্জামান ইউনূস আজ (১৮ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘মধুবন একেবারে বন্ধ রাখছি। সিনেমা হল ভেঙে ওখানে কী বানাবো এখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারিনি। মাসের পর মাস এত লস খেয়েছি যে, এই ভার বইতে পারছি না। আজই শেষ দিন। এ সপ্তাহে “নন্দিনী” ছবিটি চালাচ্ছিলাম। কিন্তু দর্শক পাইনি। ছবি চালালে যে খরচ, সেটাও তুলতে পারি না।’
তবে সামান্য আশার আলো জ্বেলে রেখেছেন রোকনুজ্জামান ইউনূস। তিনি বলেন, ‘প্রতি মাসে সব মিলিয়ে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ আছে। সিনেমা চালিয়ে ব্যবসা না হলে কীভাবে এই খরচ তুলব? আমার ইচ্ছে, হল একেবারে বন্ধ থাকবে। তবু দেখব, নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত। তার আগে আর চালু করব না।’
এত লোকসানের কারণ কী? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশের সিনেমা ঈদ ছাড়া দর্শক টানতে পারছে না। আমরা চেয়েছিলাম বাইরের সিনেমা দিয়ে হল সচল রাখব। বিদেশি ভালো সিনেমাগুলো চালাতে পারলে দর্শক হলে আসতো। প্রতিযোগিতায় আমাদের সিনেমাগুলোও ভালো চলতে পারতো। কিন্তু ইন্ডিয়াসহ অন্যান্য সিনেমা আসা একেবারে বন্ধ। এসব কারণেই লোকসান। আর লোকসান টানা সম্ভব নয়।’
মধুবন সিনেপ্লেক্সের আসন সংখ্যা ছিল ৩৩৬টি। নির্মাণের পর এই হলেই রমরমা ব্যবসা করেছিল ‘পরাণ’, ‘হাওয়া’, ‘প্রিয়তমা’, ‘তুফান’, ‘বরবাদ’ সিনেমাগুলো। পরিবার নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শকদের জন্য সর্বশেষ ‘বরবাদ’ সিনেমার একাধিক মিড নাইট শো চালানো হয়েছিল মধুবনে।
আরএমডি