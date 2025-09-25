  2. বিনোদন

অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় এফডিসি থেকে বিদায় নিলেন খোরশেদ

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৭ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় এফডিসি থেকে বিদায় নিলেন খোরশেদ
খোরশেদকে বিদায় জানান চলচ্চিত্রশিল্পী ও নির্মাতারা

প্রায় পাঁচ দশক ধরে এফডিসির আঙিনা, আলো-অন্ধকার আর কর্মব্যস্ততায় নিজেকে সঁপে রেখেছিলেন শিল্পনির্দেশকের সহকারী মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। দীর্ঘ ৪৭ বছরের পথচলার পর এবার বিদায় নিলেন তিনি।

বুধবার বিকেলে এফডিসিতে আয়োজন করা হয় খোরশেদ আলমের বিদায় অনুষ্ঠান। সেখানে তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেও ফেলেন তিনি। খোরশেদ আলম বলেন, ‘সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। আমার জন্য যারা এ আয়োজন করেছেন, শরীরের সব রক্ত দিয়েও এ ঋণ শোধ হবে না। এফডিসি আগের মতো ভালো দিনে ফিরে যাক। এই কামনা করি।’

বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, এফআই মানিক, সাইমন তারিক, গাজী মাহবুবসহ অনেকে। ঝন্টু বলেন, ‘খোরশেদের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমার বহু ছবিতে সে কাজ করেছে। সে কর্মজীবন শেষ করে পরিবারের কাছে ফিরছে, এটা আনন্দের বিষয়।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চিত্রনায়িকা রুমানা ইসলাম, ইয়ামিন হক ববি, অভিনেতা কমল পাটেকর, সনি রহমান, মুন্না খান এবং এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা রহমান।

শারীরিকভাবে অসুস্থ খোরশেদ আলম এবার ফিরে যাচ্ছেন নিজের জন্মস্থান চাঁদপুরের ভবানীপুর গ্রামে। এফডিসিকে পেছনে ফেলে সেখানে তিনি কাটাবেন জীবনের বাকিটা সময়।

এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘ব্যাচেলর পয়েন্টে’ কি ইভা ফিরছে

‘ব্যাচেলর পয়েন্টে’ কি ইভা ফিরছে

নাটক
জেন-জির নতুন ক্র্যাশ ‘সাইয়ারা’র আহান

জেন-জির নতুন ক্র্যাশ ‘সাইয়ারা’র আহান

বলিউড
শাকিব খানের ভক্তদের যন্ত্রণায় পরিচালক

শাকিব খানের ভক্তদের যন্ত্রণায় পরিচালক

বাংলা-মুভি