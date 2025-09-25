  2. বিনোদন

আফরোজা রূপার কণ্ঠে এলো ‘শ্রাবণের ধারার মতো’

প্রকাশিত: ০১:৫৯ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংগীত পরিচালক সুমন কল্যাণ এবার তৈরি করেছেন রবীন্দ্রসংগীত। তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন কবিগুরু রবি ঠাকুরের ‘শ্রাবণের ধারার মতো’ গানটি। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন গায়িকা আফরোজা রূপা। মঙ্গলবার ধ্রুব মিউজিক স্টেশনের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানটির মিউজিক ভিডিও।

সুমন কল্যাণ বলেন, ‘নিছক আড্ডার ছলে হঠাৎ করেই এই গানটি আফরোজা রূপার কণ্ঠে রেকর্ড করি। মূল বিষয় ছিল বেহাগ রাগ, যা রবীন্দ্রনাথের বহু গানে অপরূপ প্রয়োগ পেয়েছে। এটি গানের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ধ্রুব মিউজিক স্টেশনকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রকাশের জন্য।’

গানটির কণ্ঠদাতা আফরোজা রূপা জানান, ‘কবিগুরু রবি ঠাকুরের পূজা পর্বের এই গানটির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সুমন কল্যাণ দাদার সংগীতায়োজন পরম যত্নে করা হয়েছে। মিউজিক ভিডিও গ্রহণ করেছেন শুভব্রত সরকার দাদা। বিশেষভাবে ধন্যবাদ ধ্রুব গুহ দাদাকে, যিনি এই গানটি তাদের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রকাশ করেছেন।’

মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন শুভব্রত সরকার, আর গানটির জন্য আফরোজা রূপা নিজেই মডেল হয়েছেন। বেহাগ রাগের এই রবীন্দ্রসংগীত নতুনভাবে শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁতে প্রস্তুত।

