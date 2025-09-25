সেলিম আল দীনের জিনিসপত্র ফেরত দিতে নাসির উদ্দীন ইউসুফকে নোটিশ
নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের জিনিসপত্র ফেরত দিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবরেণ্য সংস্কৃতিকর্মী নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুসহ চারজনকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই নোটিশ পাঠিয়েছেন সেলিম আল দীনের ভাইয়ের ছেলে। সেখানে বলা হয়েছে, সেলিম আল দীনের অর্জিত বিভিন্ন পদক, পুরস্কার, নাটকের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেনীতে অবস্থিত সেলিম আল দীন জাদুঘরে জমা দেওয়ার জন্য।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সেলিম আল দীনের ভাতিজা ও সেলিম আল দীন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি সালাহ উদ্দিন শুভ্রের পক্ষে এ নোটিশ পাঠান আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান।
নোটিশপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম এবং নাসরিন সুলতানা বিলকিস।
আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান নোটিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, নাট্যকার সেলিম আল দীন বিশ্বমানের নাট্যকার, লেখক, গবেষক ও নাট্যনির্দেশক ছিলেন। নাট্যজগতে তার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'নাট্যাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ দেশি-বিদেশি অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হন তিনি। পাশাপাশি তিনি বিপুলসংখ্যক নাটক রচনা করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন।
নোটিশে বলা হয়েছে, সেলিম আল দীনের সব পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান দ্রব্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী জাতীয় সম্পদ এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, দুঃখজনকভাবে প্রয়াত সেলিম আল দীনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম ও নাসরিন সুলতানা বিলকিস তার স্মৃতিচিহ্ন, পাণ্ডুলিপি, পদক ও পুরস্কার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিজেদের কাছে রেখেছেন। এগুলো সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রদর্শনের সুযোগ না থাকায় সেলিম আল দীনপ্রেমী ভক্ত, গবেষক ও অনুরাগীরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
নোটিশে আরও বলা হয়, সেলিম আল দীনের জন্মস্থান ফেনীতে ‘সেলিম আল দীন কেন্দ্র’ এবং এর অংশ হিসেবে ২০০৯ সাল থেকে ‘সেলিম আল দীন মিউজিয়াম’ চালু রয়েছে। এই কেন্দ্র ও জাদুঘরে অসংখ্য ভক্ত, অনুরাগী এবং দেশি-বিদেশি গবেষক নিয়মিত যাতায়াত করলেও সেখানে সেলিম আল দীনের মূল্যবান পদক, পুরস্কার ও পাণ্ডুলিপির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, যা সবার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
নোটিশে ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়াত সেলিম আল দীনের সব পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান দ্রব্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী জাদুঘরে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় উচ্চ আদালতে রিট দায়েরসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান জানান, বিষয়টি অবগতির জন্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধে নোটিশের কপি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে পাঠানো হয়েছে।
