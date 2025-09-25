বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টায় যা করেছিলেন গায়ক জুবিন, ভাইরাল ভিডিও

বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টায় যা করেছিলেন গায়ক জুবিন, ভাইরাল ভিডিও
সিঙ্গাপুরে গানের ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে গিয়েছিলেন ভারতের আসামের জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গার্গ। তবে অবসর সময়ের স্কুবা ডাইভিং তার জীবনে এক বিপজ্জনক মুহূর্ত নিয়ে আসে। শেষ মুহূর্তে প্রাণ রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে চেষ্টা করেছিলেন গায়ক।
সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, জুবিন সাগরে সাঁতার কাটছেন। তার চোখ-মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট, ভাসতে ভাসতে একটি ভেলার কাছে থেমে যান। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার শরীর ছেড়ে দেয়, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তার পেছনে ছিলেন কয়েকজন সহযোগী।
ভিডিওতে দেখা যায়, জুবিন স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় লাইফ জ্যাকেট পরেছিলেন। তবে পরে তিনি এটি খুলে ফেলেন অস্বস্তি লাগার কারণে। লাইফ জ্যাকেট না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। ভিডিওতে স্পষ্ট নয় এটি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত নাকি অন্য কোনো সময়ের। তবে ভক্তরা মনে করছেন এটি শেষ মুহূর্তের ঘটনার ভিডিও।
২০ সেপ্টেম্বর ফেস্টিভ্যালে গান পরিবেশন করার কথা ছিল জুবিনের। কিন্তু স্কুবা ডাইভিংয়ের দুর্ঘটনার পর তাকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
এলআইএ/জিকেএস