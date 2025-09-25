ফেসবুকে ঝড় তুললো মারজুক রাসেলের কবিতা ‘বৃষ্টি, তোমার গুষ্টি...’

ফেসবুকে ঝড় তুললো মারজুক রাসেলের কবিতা ‘বৃষ্টি, তোমার গুষ্টি...’
জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’র নতুন সিজনের শুটিং চলছে কক্সবাজারে। এতে অংশ নিচ্ছেন পাশা ভাই চরিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা মারজুক রাসেল। তবে কাজে বাগড়া দিচ্ছে টানা বৃষ্টি। এতেই বিরক্ত হয়েছেন তিনি। সেই বিরক্তি নিয়ে বৃষ্টির উপর ক্ষোভ ঝাড়লেন কবিতার মাধ্যমে।
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকের পরিচালক কাজল আরেফিন অমি তার ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানেই মারজুক রাসেলকে কবিতা শোনাতে দেখা গেল। সেই কবিতা দিয়ে অনলাইনজুড়ে হাস্যরসের জন্ম দিয়েছেন মারজুক রাসেল। প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি রিয়েক্ট পড়া রিল ভিডিওটি দেখেছেন কয়েক লাখ দর্শক।
এই অভিনেতা ও কবি অমির পোস্ট করা ভিডিওতে বলেন, ‘বৃষ্টি তোমার গুষ্টি... অন্য কোথায় পড়ো / আমাদের দুপুরটাকে কেন নষ্ট করো!’
শুটিং ইউনিটের সবাই বৃষ্টিতে নাজেহাল হলেও রাসেলের কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য মুহূর্তটিকে করে তোলেছে উপভোগ্য।
মেসজীবনের নানা টানাপোড়েন, হাসি-কান্না, প্রেম, বন্ধুত্ব আর খুনসুটির গল্প নিয়ে ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। তরুণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি যেখানে জায়গা করে নেন নানা বয়সী মানুষ। এক ছাদের নিচে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা মিলে তৈরি হয় জীবনযাপনের নতুন এক সমীকরণ। কাজল আরেফিন অমির নির্মাণে এই গল্পগুলোই পেয়েছে তুমুল জনপ্রিয়তা।
২০১৮ সালে প্রথম সিজন প্রচারের পর থেকেই আলোচনার পাশাপাশি ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা। ছয় বছরের যাত্রায় নাটকটি শুধু টেলিভিশনের পর্দাতেই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও হয়ে ওঠে ‘ট্রেন্ড’। নানা বয়সের দর্শকেরা নাটকটি দেখে যেমন মজা পান, তেমনি কেউ কেউ এটাকে ‘অশ্লীল’ আখ্যা দেন।
বর্তমানে চলছে নাটকের পঞ্চম সিজন। সেখানে পরিচিত মুখদের পাশাপাশি যোগ হয়েছেন নতুন কিছু চরিত্রও। এবারের গল্পে থাকছে আরও বেশি নাটকীয়তা, রোমাঞ্চ এবং আবেগ। নতুন যুক্ত হওয়া চরিত্র মতলব, যাকে রূপ দিয়েছেন ইশতিয়াক আহমেদ রোমেল, ইতোমধ্যেই আলোচনায়।
এমআই/এলআইএ/জেআইএম