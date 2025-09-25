যুক্তরাষ্ট্রে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতলেন ইন্তেখাব দিনার
বাংলাদেশি অভিনেতা ইন্তেখাব দিনার আবারও প্রমাণ করলেন তার অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্রের ‘এলএ ডাইভারসিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫’-তে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতলেন তিনি। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’-এ অভিনয় করে এই স্বীকৃতি পেলেন দিনার।
তার সঙ্গে ১৭ মিনিট দৈর্ঘ্যের সিনেমার পরিচালক বিজন ইমতিয়াজও জিতেছেন সেরা নির্মাতার পুরস্কার।
ছবিটিতে দিনার অভিনয় করেছেন নাম ভূমিকায়, কাশেম চরিত্রে। গল্পে দেখা যায়, ভেতরের এক ভিন্ন সত্তা আবিষ্কার করে জীবনে তোলপাড়ের মুখে পড়ে কাশেম। সেই দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন আর আবেগকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলেছেন দিনার।
নিজের পরিচালিত সিনেমার দুটি পুরস্কার জয়ে আনন্দিত বিজন ইমতিয়াজ। তিনি বলেন, ‘দিনার ভাই এমন একজন অভিনেতা যিনি মুহূর্তেই চরিত্রের ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রশংসা আর পুরস্কার দুটোই তার প্রাপ্য।’
চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখেছেন নুহাশ হুমায়ূন। এটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে গুপী বাঘা, লং স্টোরি ও স্ক্রিনস্কোপ প্রোডাকশনস।
উল্লেখ্য, এর আগে অস্কার কোয়ালিফাইং রোড আইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এও গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে নিয়েছিল ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’। ফলে অস্কারের দৌড়েও এগিয়ে গেল ইন্তেখাব দিনার অভিনীত এ সিনেমাটি। জানা গেছে, কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অস্কারে সাবমিট করা যাবে বাংলাদেশের এ সিনেমা।
এলআইএ/জেআইএম