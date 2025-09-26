ছেলের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন পরম-পিয়া

ছেলের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন পরম-পিয়া
অনুরাগীদের অপেক্ষার পালা শেষে এবার ছেলের মুখ প্রকাশ্যে আনলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। গত ১ জুন ছেলের বাবা-মা হন তারা। তাদের একমাত্র ছেলের বয়স তিন মাস। এ তারকাদম্পতির দুজনেই গান ভীষণ পছন্দ করেন। তাই ছেলের নামও রেখেছেন সুরের ছোঁয়ায়।
পরম-পিয়ার অনুরাগীদের তাদের ছেলের জন্য ছবি প্রকাশ করেছেন। ছোট ছোট হাত, গোল গোল চোখ- ছেলে ছবি প্রকাশ্যে আনতেই মন্তব্য বাক্সে ভালোবাসার বন্যা দেখা যাচ্ছে। ছেলের মাথাটা বড়, তারকা-পত্নী পিয়া নিজেই জানিয়েছেন এ কথা। পরম-পিয়া ছেলের নাম রেখেছেন নিষাদ। সাত সুরের একেবারের শেষ সুর। যদিও এই নামের আরও একটি মানে রয়েছে। ‘নিষাদ’, যাকে দুঃখ কখনো ছুঁতে পারে না।
ছেলের আরও একটা নাম রেখেছেন তারকাদম্পতি, ‘নডি’। অভিনেতা আগেই জানিয়েছিলেন, সন্তান জন্মের পর পিতৃত্বকালীন ছুটি নেবেন। সন্তানের বেড়ে ওঠার সাক্ষী থাকবেন। সন্তানকে বড় করে তোলার দায়িত্ব পিয়ার সঙ্গে ভাগ করে নেবেন বলেই জানিয়েছিলেন। সেই কথা যে রেখেছেন, আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন পিয়া।
আরও পড়ুন:
জুবিন গার্গের মৃত্যুতে ড্রামার শেখরজ্যোতিকে গ্রেফতার
শেষবারের মতো পর্দায় আসছেন জুবিন, কবে মুক্তি পাচ্ছে গায়কের সিনেমা
মাস খানেক আগেও অভিনেতা-পত্নী জানিয়েছিলেন, ছেলেকে আসলে কার মতো দেখতে হয়েছে সেটা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না তারা। যদিও পিয়া ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, ছেলের মুখে দুজনের চেহারার মিল রয়েছে। ছেলেকে ও নিজেদের সামলাতে সামলাতে কীভাবে সময় বয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না তারা। ছেলের ভাল নাম নিষাদ হলেও, বাবা পরম নাকি ছেলেকে ‘জুনিয়র’ নামে ডাকেন। এই প্রসঙ্গে পিয়া জানিয়েছিলেন, বাবা আর ছেলের যে এক মাসে জন্ম! পিয়া যদিও যখন যেমন হয় সে নামে ডাকেন। ছেলেও নাকি সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়া দেয়।
এমএমএফ/এমএস