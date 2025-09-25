  2. বিনোদন

জুবিন গার্গের মৃত্যুতে ড্রামার শেখরজ্যোতিকে গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শেখরজ্যোতি ও জুবিন গার্গ

ভারতের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের মৃত্যুতে ‘এসআইটি’ (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) গঠন করেছে আসাম সরকার। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে গত শুক্রবার সাঁতার কাটার সময়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় এ শিল্পীর। বিদেশের মাটিতে আসামের কৃতী সন্তানের এমন আকস্মিক প্রয়াণে অনেকেই ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন! এর ওপর ভিত্তিতেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সম্প্রতি তদন্তের জন্য সিট গঠনের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার গায়কের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর এবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার জুবিনের টিমের ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামী।

জানা গেছে, বছরখানেক ধরেই জুবিনের সঙ্গে কাজ করছেন শেখরজ্যোতি। অভিযোগে বলা হয়েছে, তার আমন্ত্রণেই পানিতে নেমেছিলেন জুবিন। কিন্তু সাঁতরে আর পারে ফেরা হয়নি তার। পানিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির গরিগাঁওয়ের বাড়ি থেকে জুবিনের টিমের ড্রামারকে গ্রেপ্তার করে আসাম সরকার গঠিত ‘এসআইটি’ । পাশাপাশি এদিন নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা শ্যামকানু মোহন্ত এবং জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালান ‘এসআইটি’ কর্মকর্তারা। একটি সূত্রে জানা গেছে, খুব শিগগির শেখরজ্যোতি গোস্বামীর মতো তাদের হাতেও হাতকড়া উঠতে পারে। মোহন্ত ছাড়াও সিঙ্গাপুর-আসাম অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কয়েকজন সদস্যকেও সিআইডি হেফাজতে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বলে জানা গেছে।

সিঙ্গাপুরের নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর সংগীত পরিবেশন করার কথা ছিল জুবিনের। কিন্তু তার আগে ১৯ তারিখ তিনি অনন্তের পথে পড়ি জমান। জানা গেছে, জুবিনের মৃগী রোগের সমস্যা ছিল। পানির তলদেশে স্কুবা ডাইভিং করতে নেমে তা উসকে ওঠায় প্রাণ হারান জুবিন। তবে আসল কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস আসামের দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

