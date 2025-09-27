  2. বিনোদন

৬ বছর পর কনসার্ট করতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি গায়ক

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রথমবার একক কনসার্ট করতে ঢাকায় আসছেন আলী আজমত

দীর্ঘ ছয় বছর পর কনসার্ট করতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি গায়ক আলী আজমত। এবারই প্রথমবারের মতো একক কনসার্টে গান শোনাবেন জনপ্রিয় এই রক সংগীতশিল্পী।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুকে দর্শকভরা মঞ্চের একটি ছবি পোস্ট করে আলী আজমত নিজেই জানিয়েছেন এই তথ্য। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘হ্যালো বাংলাদেশ। অবশেষে! আশা করি তোমাদের সবার সাথে দেখা হবে।’

এটি তার তৃতীয় ঢাকা সফর। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্টে গান করেছিলেন ‘জুনুন’ ব্যান্ডের এই তারকা। তবে আসন্ন কনসার্টের তারিখ, স্থান ও আয়োজকদের বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এই একক কনসার্ট।

আলী আজমত মূলত পাকিস্তানের কিংবদন্তি রক ব্যান্ড ‘জুনুন’-এর ভোকালিস্ট হিসেবে খ্যাতি পান। ১৯৯১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ব্যান্ডটির হয়ে গান করেন তিনি। পরে ২০০৬ সালে নিজের নতুন ব্যান্ড ‘সোশ্যাল সার্কাস’ গড়ে তোলেন।

তার জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘সায়োনি’, ‘দিওয়ানা’, ‘তেরে লিয়ে’, ‘মাওলা’, ‘ইয়ে জিসম’, ‘রঙিলা’, ‘খুদি কো কর বুলন্দ’, ‘জিন্দা’সহ অসংখ্য হিট গান। শুধু গায়ক হিসেবেই নয়, অভিনয়শিল্পী হিসেবেও পাকিস্তান ও বলিউডে সমান জনপ্রিয় তিনি।

