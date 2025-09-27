আয়নাবাজি ও তুফানের পর নতুন পরিচয়ে নাবিলা

আয়নাবাজি ও তুফানের পর নতুন পরিচয়ে নাবিলা
দেশের জনপ্রিয় তারকা মাসুমা রহমান নাবিলা। উপস্থাপনা ও মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও ‘আয়নাবাজি’ দিয়ে সিনেমায় নাম লেখান তিনি। এরপর কাজ করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে ‘তুফান’ সিনেমায়। দুটি সিনেমাতেই দারুণ অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে পেয়েছেন হিট সিনেমার হিট নায়িকার তকমাও।
নাবিলা এবার আসছেন নতুন দায়িত্বে। রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) পিএলসির ব্র্যান্ড ভিট বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি রাজধানীর গুলশান-১ এ রেকিট বেনকিজারের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এই যাত্রা শুরু করেন নাবিলা।
ভিট, ডেপিলেশান ক্যাটাগরি লিডার হিসেবে বিগত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। এবার বাংলাদেশে স্কিন হাইজিন সচেতনতা বাড়াতে এবং ব্যবসার প্রসার ঘটাতে ব্র্যান্ডটির সব ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত হবেন নাবিলা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেকিট বেনকিজারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভিশাল গুপ্তা, সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার সালাহউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিশাত তামান্না মৌসহ সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নাবিলা বলেন, ‘বিশ্বের অন্যতম বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করতে পারাটা আমার জন্য সৌভাগ্যের। ভিট ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের হাজারো নারীর আত্মবিশ্বাসী হওয়ার যাত্রায় কাজ করছে। এই মহৎ উদ্যোগে সঙ্গী হতে পেরে আমি আনন্দিত।’
এসময় রেকিটের সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আমাদের এই পথচলায় নাবিলাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা বিশ্বাস করি, ভিট অ্যাম্বাসেডরের সাথে আমাদের কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।’
এদিকে সংবাদ সম্মেলনে নাবিলা জানান, খুব শিগগিরই নতুন কাজে যোগ দেবেন তিনি।
