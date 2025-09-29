সমাবেশে ৪০ জনের মৃত্যুতে বিজয়কে কি গ্রেফতার করা হবে

সমাবেশে ৪০ জনের মৃত্যুতে বিজয়কে কি গ্রেফতার করা হবে
তামিলনাড়ুর করুরে ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪০ জন। এই ঘটনার পর রাজ্যে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন। অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া থালাপতি বিজয় ও তার দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে)-এর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে শাসকদল ডিএমকে।
ইতিমধ্যেই বিজয়ের দলের তিন শীর্ষনেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। এতে জোরালো হচ্ছে প্রশ্ন, সমাবেশে ৪০ জনের মৃত্যুতে বিজয়কে কি গ্রেফতার করা হবে?
বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য এড়িয়ে গেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তার বক্তব্য, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ছাড়া প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেবে না। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, তড়িঘড়ি গ্রেফতারের পথে হাঁটতে চাইছে না সরকার। এতে বিজয় সহানুভূতি কুড়িয়ে নিতে পারেন বলে মনে করছে তারা।
পদপিষ্টের ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে বিজয়ের দল টিভিকে। একই দাবি তুলেছেন রাজ্যের সাবেক বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাইও। অন্যদিকে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ডিএমকে প্রশাসনের গাফিলতিকেই দায়ী করছে। ইতোমধ্যেই মাদ্রাজ হাই কোর্টে নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন করেছে টিভিকে। সোমবার দুপুরে সেই আবেদন শুনতে পারে আদালত।
ঘটনার পরপরই চেন্নাই ফিরে যান বিজয়। এ নিয়েও সমালোচনায় পড়েন তিনি। রবিবার করুর যেতে চাইলেও রাজ্য প্রশাসন আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে তাকে সেখানে যেতে দেয়নি। মৃতদের পরিবারকে ২০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন এই জনপ্রিয় তারকা।
রাজনীতিতে নবাগত বিজয় প্রায়ই ডিএমকে ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। বিশ্লেষকদের মতে, করুরের ঘটনা তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে বড় ধাক্কা দিতে পারে। তবে তাকে গ্রেফতার করা হলে উল্টো সহানুভূতির হাওয়া বইতে পারে তার পক্ষে। আপাতত আদালতের রায়ের দিকেই তাকিয়ে তামিল রাজনীতি।
এলআইএ/জিকেএস