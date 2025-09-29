যে কারণে পূজা এলে কষ্ট পান অপু বিশ্বাস
যে কারণে পূজা এলে কষ্ট পান অপু বিশ্বাস, জানালেন তিনি। অনেকদিন হয় মা-বাবাকে হারিয়েছেন এই তারকা। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাদের মিস করেন তিনি। বিশেষ করে পূজার সময়টাতে বারবার বাবা-মাকে মনে করে কষ্ট পান অপু। জাগো নিউজের সঙ্গে আলাপকালে জানালেন তিনি।
চলছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) মহাসপ্তমী। রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরসহ দেশের সব মন্দিরে সকাল থেকেই পূজার আনুষ্ঠানিকতা চলছে।
এই উৎসব উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস। পূজার দিনগুলোতে কোথাও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কোথাও যাবো না, বাসায় সময় কাটাব। এখন কোথাও যেতে মন চায় না। পূজার দিনগুলোতে মা-বাবাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। তাদের অভাব কোনোদিন পূরণ হবে না। প্রতিদিনই মা-বাবাকে মিস করি, তবে পূজার সময়টা আরও বেশি কষ্ট লাগে।’
বগুড়ায় শৈশবের পূজার দিনগুলো মিস করেন অপু বিশ্বাস
শৈশবের স্মৃতিচারণ করে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘বগুড়াতেই আমার বেড়ে ওঠা। সেখানেই পূজার দিনগুলো কাটত আনন্দে। বাবা, কাকা, মা এবং আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকতেন। পূজার এই সময়টাতে সবাই একত্র হতেন। তখন আমাদের বাড়ি উৎসবে মুখর হয়ে উঠত।’
ভক্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। নতুন কিছু কাজ নিয়ে আলোচনা চলছে। ভালো কোনো খবর থাকলে অবশ্যই জানাব।’
উল্লেখ্য, অপু বিশ্বাস শাকিব খানের বিপরীতে ২০০৬ সালে ‘কোটি টাকার কাবিন’ সিনেমায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পান। এরপর দুজন একসঙ্গে প্রায় ৭২টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন, যার বেশিরভাগই ছিল ব্যবসাসফল।
অপু বিশ্বাস প্রযোজক হিসেবেও কাজ শুরু করেছেন ‘লাল শাড়ি’ সিনেমার মাধ্যমে। তাঁতপল্লির প্রেক্ষাপটে প্রেম-ভালোবাসা ও স্থানীয় রাজনীতির গল্প নিয়ে নির্মিত এই সিনেমার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে তিনি ৬৫ লাখ টাকা সরকারি অনুদান পেয়েছেন।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস