কুমিল্লা ও রাজশাহী নিয়ে দোটানায় মিম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এবারের পূজায় কুমিল্লা ও রাজশাহী নিয়ে দোটানায় মিম।

দুর্গাপূজা চলছে। এবার পূজায় পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটানোর পরিকল্পনা করছেন বিদ্যা সিনহা মিম। তবে এখনো ঠিক করেননি এবার কোথায় পূজা করবেন। কুমিল্লায় যাবেন, নাকি রাজশাহীতে থাকবেন সে নিয়ে দোটানায় রয়েছেন। তার ভাষায়, ‌‘এবারের পূজা পরিবারের সঙ্গেই উদযাপন করছি। তবে এখন পর্যন্ত ঠিক করিনি কুমিল্লায় যাব, নাকি রাজশাহী যাব। দুই জায়গাতেই অল্প অল্প করে ঘুরে আসব। এমন পরিকল্পনাও আছে।’

শৈশবের পূজার দিনগুলোর কথা মনে করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মিম। বলেন, ‘ছোটবেলায় পূজার সময় রাজশাহীতে অনেক আনন্দ হতো। পদ্মা নদীতে নৌকা বাইচ হতো, সেটা খুব ভালো লাগত। বাসার পাশেই বিশাল মেলা বসত। এখন আর ওরকম বড় মেলা হয় না, ছোটখাটো হয়। শৈশবে ওই মেলাটা অন্য রকম ছিল। এখন ওই অনুভূতি আর নেই। এগুলো খুব মিস করি।’

পূজার দিনগুলোর ব্যস্ততা নিয়েও কথা মিম জানান, ‘পূজার দিনগুলো বাসায় ভালো রান্নাবান্না হয়। এখন মামাবাড়ি গেলে বাসা থেকে খুব একটা বের হতে পারি না। দলে দলে মানুষ দেখতে আসে। রাজশাহী গেলেও একই অবস্থা। আগের মতো ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাই না।’

পূজাকে ঘিরে পেশাগত ব্যস্ততাও রয়েছে এই তারকার। মিম বলেন, ‘সম্প্রতি পূজাকে কেন্দ্র করে কিছু টকশো করেছি। এছাড়া নতুন কিছু বিজ্ঞাপনের শুটিং শেষ হয়েছে। শিগগিরই প্রচার হবে।’

সিনেমা নিয়ে পরিকল্পনা চলছে বলেও জানান বিদ্যা সিনহা মিম।

