সৃজিতের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন মিথিলা

সৃজিতের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন মিথিলা
দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা ও ভারতীয় নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির সম্পর্ক। নেটিজেনদের বড় একটি অংশের ধারণা, তাদের সংসারে ভাঙন ধরেছে। গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে কারণ মিথিলা অনেকদিন ধরেই কলকাতায় নেই। আর সৃজিতকে দেখা যাচ্ছে নতুন ছবির নায়িকা সুস্মিতার সঙ্গে একের পর এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে। দুজনকে ঘিরে ছড়াচ্ছে মুখরোচক সব গল্প।
তবে সম্পর্কের এই ঘোলমেলে আবহাওয়ায় অবশেষে মুখ খুললেন মিথিলা। সম্প্রতি এক পডকাস্টে অংশ নিয়ে তিনি জানান, ‘২৪-এর জুলাইয়ের পর থেকে আমি কলকাতায় যাইনি। কারণ আমার ভিসা নেই।’
পডকাস্টে তাকে প্রশ্ন করা হয় সৃজিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন কোন অবস্থায়? জবাবে মিথিলা বলেন, ‘এটা তো যারা বলছে তারা বলছে, আমি কিছুই বলব না।’
আরও জানতে চাওয়া হয় সৃজিত কি এখনও আপনার স্বামী? উত্তরে মিথিলা হেসে বলেন, ‘হ্যাঁ, পাসপোর্টে তার নামটিও রয়েছে।’
মিথিলার প্রথম বিয়ে হয়েছিল সংগীতশিল্পী তাহসানের সঙ্গে। ২০০৬ সালের ৩ আগস্ট তাদের বিয়ে হয় এবং ২০১৭ সালের জুলাইয়ে সেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। পরে ২০১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর কলকাতার নির্মাতা সৃজিত মুখার্জিকে বিয়ে করেন মিথিলা।
এলআইএ/এএসএম