মামুন মণ্ডলের কণ্ঠে ‘আমার প্রথম ভোট’

মামুন মণ্ডলের কণ্ঠে ‘আমার প্রথম ভোট’
বইছে ভোটের হাওয়া। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন চলছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনও আসন্ন। তবে ভোটের উত্তাপের মধ্যে থেমে নেই প্রেম-ভালোবাসা। এই নির্বাচনী আমেজে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে আসছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী মামুন মণ্ডলের চমৎকার ও ব্যতিক্রমী মিউজিক ভিডিও ‘আমার প্রথম ভোট’।
কবি ও সাংবাদিক রফিক মুয়াজ্জিনের কথায় সুরারোপ করেছেন শিল্পী নিজেই। সংগীত আয়োজন করেছেন এ সময়ের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক শিবলু মাহমুদ।
ঢাকার বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে এ মিউজিক ভিডিওর শুটিং করা হয়েছে। কোরিওগ্রাফি ও ভিডিও ডিরেকশন দিয়েছেন মডেল ডি এইচ কবির খান। নৃত্য পরিবেশন করেছে ডি এইচ টিম। প্রযোজনা করেছেন এফ কে বাবু। মিউজিক ভিডিওটি দেখা যাচ্ছে এফকে মিউজিক ভিডিও স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে।
এ গান সম্পর্কে কণ্ঠশিল্পী মামুন মণ্ডল বলেন, ‘আমার প্রথম ভোট’ ব্যতিক্রম ধরনের গান। আশা করছি, এটি দর্শক-শ্রোতাদের মনে স্থান করে নেবে।
এফকে মিউজিক ভিডিও স্টেশনের কর্ণধার এফকে বাবু বলেছেন, গানটির কথা হৃদয়গ্রাহী। মামুন মণ্ডল ভাই চমৎকার গেয়েছেন। গানটি নিয়ে আমি অনেক আশাবাদী। আশা করছি, দর্শক-শ্রোতাদেরও ভালো লাগবে।
