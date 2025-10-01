  2. বিনোদন

মামুন মণ্ডলের কণ্ঠে ‘আমার প্রথম ভোট’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
মামুন মণ্ডলের কণ্ঠে ‘আমার প্রথম ভোট’
‘আমার প্রথম ভোট’ গানটি সবার মনজয় করবে বলে আশা করছেন মানুন মণ্ডল

 

বইছে ভোটের হাওয়া। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন চলছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনও আসন্ন। তবে ভোটের উত্তাপের মধ্যে থেমে নেই প্রেম-ভালোবাসা। এই নির্বাচনী আমেজে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে আসছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী মামুন মণ্ডলের চমৎকার ও ব্যতিক্রমী মিউজিক ভিডিও ‘আমার প্রথম ভোট’।

কবি ও সাংবাদিক রফিক মুয়াজ্জিনের কথায় সুরারোপ করেছেন শিল্পী নিজেই। সংগীত আয়োজন করেছেন এ সময়ের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক শিবলু মাহমুদ।

ঢাকার বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে এ মিউজিক ভিডিওর শুটিং করা হয়েছে। কোরিওগ্রাফি ও ভিডিও ডিরেকশন দিয়েছেন মডেল ডি এইচ কবির খান। নৃত্য পরিবেশন করেছে ডি এইচ টিম। প্রযোজনা করেছেন এফ কে বাবু। মিউজিক ভিডিওটি দেখা যাচ্ছে এফকে মিউজিক ভিডিও স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে।

মামুন মণ্ডলের কণ্ঠে ‘আমার প্রথম ভোট’

এ গান সম্পর্কে কণ্ঠশিল্পী মামুন মণ্ডল বলেন, ‘আমার প্রথম ভোট’ ব্যতিক্রম ধরনের গান। আশা করছি, এটি দর্শক-শ্রোতাদের মনে স্থান করে নেবে।

আরও পড়ুন:
নিরস্ত্র মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ: ফারুকী
যে কারণে জেমসের কনসার্টের অনুমতি মেলেনি

এফকে মিউজিক ভিডিও স্টেশনের কর্ণধার এফকে বাবু বলেছেন, গানটির কথা হৃদয়গ্রাহী। মামুন মণ্ডল ভাই চমৎকার গেয়েছেন। গানটি নিয়ে আমি অনেক আশাবাদী। আশা করছি, দর্শক-শ্রোতাদেরও ভালো লাগবে।

এমএমএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ঘুরতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হিরো আলম, এখন কেমন আছেন

ঘুরতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হিরো আলম, এখন কেমন আছেন

ঢালিউড
নিরস্ত্র মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ: ফারুকী

নিরস্ত্র মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ: ফারুকী

ঢালিউড
সৃজিতের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন মিথিলা

সৃজিতের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন মিথিলা

ঢালিউড