  2. বিনোদন

সবাইকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তারকা এখন শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
সবাইকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তারকা এখন শাহরুখ খান
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তারকা এখন শাহরুখ খান।

শোবিজ দুনিয়াতে সবাইকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তারকা এখন শাহরুখ খান। চলচ্চিত্র জগতে ৩৩ বছর কাজ করার পর তিনি অবশেষে বিলিয়নিয়ার হয়েছেন। হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫ অনুযায়ী, সুপারস্টারের সম্পদের পরিমাণ পৌঁছেছে ১২,৪৯০ কোটি রুপিতে। এর মাধ্যমে তিনি ভারতের সবচেয়ে ধনী তারকা হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের শীর্ষ ধনী তারকা হিসেবেও জায়গা করে নিলেন।

হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫-এ বলা হয়েছে, ‘৫৯ বছর বয়সী বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খান প্রথমবারের মতো বিলিয়নিয়ার ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। তার সম্পদের পরিমাণ ১২,৪৯০ কোটি রুপি।

শাহরুখ খান এখন আন্তর্জাতিক তারকাদের থেকেও ধনী। তিনি প্রায় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক। এই অর্জনে শাহরুখ পেছনে ফেলেছেন টেলর সুইফ (১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার (১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), জেরি সাইনফিল্ড (১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং সেলিনা গোমেজের (৭২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) মতো তারকাদের।

সবাইকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী তারকা এখন শাহরুখ খানস্টারডম ও প্রাচুর্যে দুনিয়া শাসন করছেন শাহরুখ খান

ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা হিসেবে শাহরুখের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত। তবে নতুন তালিকায় দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় স্থানের সঙ্গে তার ব্যবধান দিনদিন বাড়ছে। তার ব্যবসায়িক অংশীদার জুহি চাওলা ও তার পরিবার রয়েছেন পরবর্তী স্থানে। তাদের সম্পদের পরিমাণ ৭,৭৯০ কোটি রুপি। হৃত্বিক রোশন রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। তার প্রায় ২,১৬০ কোটি রুপির সম্পদ রয়েছে।

প্রায় তিন দশক ধরে হিন্দি চলচ্চিত্রের শীর্ষে থাকা শাহরুখের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তার বিভিন্ন বিনিয়োগের কারণে। এর মধ্যে রয়েছে রেড চিলিজ প্রোডাকশন হাউস ও ভিএফএক্স স্টুডিও, বিশ্বের বিভিন্ন ক্রিকেট টিমে অংশীদারিত্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যে সম্পত্তি বিনিয়োগ। চলচ্চিত্রই তার প্রধান আয়ের উৎস।

শাহরুখের এই অর্জন প্রমাণ করে, বলিউডের বাদশাহ আন্তর্জাতিক মানের তারকাদের সঙ্গে ধনী হওয়ার দিকেও এগিয়ে যাচ্ছেন।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

কথা বলতে পারেন না অভিনেতা ফকিরা, দিন কাটছে জেনেভা ক্যাম্পে

ঢালিউড
জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী

বিনোদন
কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

কেন আবার বিয়ে করলেন জানালেন শবনম ফারিয়া

ঢালিউড