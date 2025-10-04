ফিনিক্সের নতুন ডায়েরি আনছে অর্থহীন

ফিনিক্সের নতুন ডায়েরি আনছে অর্থহীন
দীর্ঘ বিরতির পর ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-১’ নিয়ে এসেছিল জনপ্রিয় ব্যান্ড অর্থহীন। দুবছর পর আসছে ফিনিক্সের নতুন ডায়েরি। এ উপলক্ষে ভক্তদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে সিক্রেট লিসেনিং পার্টি।
অর্থহীন ব্যান্ডের মুখপাত্র জানান যুগান্তকারী অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-১’-এ পরিচিত ফিনিক্স চরিত্রটির জন্য এক নাটকীয় নতুন অধ্যায় নিয়ে আসছে ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-২’-এ। যেখানে প্রথম অ্যালবামটি ছিল সহনশীলতা ও পুনর্জন্মের গল্প, সেখানে সিক্যুয়েলে রয়েছে আরও অন্ধকার, প্রতিশোধপরায়ণ মোড়।
২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পাওয়া ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ১’ বাংলা ন্যু রক ঘরানার প্রবর্তন করেছিল, যা স্পটিফাই প্ল্যাটফর্মে একটি বৈশ্বিক ঘরানা হিসেবে স্বীকৃত। এরই ধারাবাহিকতায় ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’ সেই ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই অ্যালবামে যুক্ত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্র্যামি মনোনয়ন পাওয়া গিটারিস্ট ফ্র্যাঙ্ক গ্যামবালি, স্যাক্সোফোন প্লেয়ার বব ফ্র্যাঙ্কেসচিনি, বেইজ প্লেয়ার বাবি লুইস এবং বেইজবাবা সুমনের ছেলে আহনাফ।
আগামী ১৭ অক্টোবর বাজারে আসছে ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফরের ঘোষণা দিয়েছে অর্থহীন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশটির নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়ায় কনসার্টে অংশ নেবে দলটি।
ক্যানসার ও স্পাইনাল কর্ডের চিকিৎসার কারণে মঞ্চে অনিয়মিত হয়ে পড়েন অর্থহীন দলের প্রধান সাইদুস সালেহীন সুমন। আরও কিছু শারীরিক সমস্যায় গত কয়েক বছরে তাকে বেশ কয়েকবার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। এসব কারণে কনসার্টে অনিয়মিত হয়ে পড়ে অর্থহীন। ভক্তদের কাছে ‘বেজবাবা’ নামে পরিচিত সুমনের ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপে আছেন ড্রামসে মার্ক ডন ও গিটারে এহতেশাম আলী।
আরএমডি