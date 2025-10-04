শাকিবের সঙ্গে সাকিবের অভিষেক, শুরু হচ্ছে সোলজারের শুটিং
শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘সোলজার’-এর শুটিং শুরু হচ্ছে আগামীকাল (৫ সেপ্টেম্বর) রোববার। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ছবির দৃশ্যধারণ করা হবে। এই ছবির মধ্যদিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে বিজ্ঞাপন নির্মাতা সাকিব ফাহাদের।
বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করতে যাচ্ছেন শাকিব খান। এতদিন এ নিয়ে এরচেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। অবশেষে শুটিংয়ের আগের দিন ছবি নিয়ে জানালেন নির্মাতা।
এক ভিডিও বার্তায় সাকিব ফাহাদ বলেন, ‘অবশেষে আমরা আমাদের সিনেমাটির শুটিং শুরু করতে যাচ্ছি। সিনেমার নাম “সোলজার”। এতে আমাদের মেগাস্টার শাকিব খান অভিনয় করছেন। আর আমরা দেশপ্রেম নিয়ে একটা গল্প বলার চেষ্টা করছি। যেখানে বর্তমান পরিস্থিতে আমাদের সামগ্রিকভাবে মানুষের মধ্যে যে চিন্তা চেতনা আছে, সেরকম একটা গল্পই আমরা তুলে ধরছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়েছে, গত তিন বছর শাকিব ভাইকে যে রকম চরিত্রে দেখা গেছে, তার চেয়ে খুবই ভিন্নরূপে তাকে উপস্থাপন করতে চাই। এতে তাকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধারার চেষ্টা থাকবে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো যদি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়কের মাধ্যমে বলানো বা উপস্থাপন করা যায়, তাহলে সেটা সাধারণ মানুষ নিজেদের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন। সিনেমাটির গল্প আশাবাদের। কারণ আমরা জাতি হিসেবে আশাবাদের কথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসি।’
‘সোলজার’ সিনেমাটি ড্রামা, রোমান্স ও অ্যাকশন ঘরানার। গল্পের প্রয়োজনে সিনেমাটিতে সব ধরনের বিষয় থাকবে বলে জানিয়েছেন সাকিব ফাহাদ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এখানে ড্রামা, রোমান্স, অ্যাকশন সবই আছে। গল্পের প্রয়োজনে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যখন যেটা দরকার আমরা সেটাই রাখার চেষ্টা করছি।’
লাফিং এলিফেন্ট প্রযোজিত ‘সোলজার’ সিনেমাটিতে শাকিব খানের সঙ্গে বড়পর্দায় তানজিন তিশার যাত্রা শুরু হচ্ছে। এ ছাড়া এতে তারিক আনাম খান, তৌকির আহমেদ, এবিএম সুমন, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী, রাকিন আবসার প্রমুখকে দেখা যাবে। সিনেমাটি চলতি বছরের ডিসেম্বরে মুক্তির কথা রয়েছে।
