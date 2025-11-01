  2. বিনোদন

জুলাই অভ্যুত্থানের পর ভারতের সিনেমা আটকে দেয়ায় নির্মাতার ক্ষোভ

প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে ভারতের সিনেমা আমদানি নিয়ে ফের মুখ খুললেন নির্মাতা অনন্য মামুন। এবার তিনি প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার প্রতিষ্ঠান থেকে ‘পুষ্পা ২’ সিনেমার আমদানি আটকে যাওয়ায়। শনিবার (১ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক দীর্ঘ স্ট্যাটাসে তিনি বেশ কিছু অভিযোগ আনেন।

তিনি লেখেন, ‘জুলাই আন্দোলনের পর রাজনৈতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণে তার প্রতিষ্ঠান অ্যাকশন কাট-এর মাধ্যমে ‘পুষ্পা ২’ সিনেমাটি বাংলাদেশে আনতে দেওয়া হয়নি।’

অনন্য মামুন আরও লেখেন, ‘আমি সিনেমা ব্যবসায়ী। জুলাই আন্দোলনের আগেই আল্লু অর্জুন অভিনীত ‘পুষ্পা ২’ সিনেমার অনুমতি পাই আমি। সব যাচাই-বাছাই শেষে তথ্য মন্ত্রণালয় অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের পর ছবিটি বাংলাদেশে আনার অনুমতি বাতিল করা হয়। তখন আমি বুঝেছি, ক্ষমতার অপব্যবহার কাকে বলে।’

তিনি আরও জানান, ভারতের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার পরও বিদেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাকে ফোন করে চাপ দেওয়া হয় যেন তিনি এই ছবির আমদানির অধিকার অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে লিখে দেন।

অনন্য মামুন

‘আমার প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছবিটি বাংলাদেশে আসবে না জেনে তারা চাপ দিতে শুরু করে। এমনকি দেশের কিছু চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির নেতা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এক পর্যায়ে ‘মামুন ঠেকাও জোট’ গঠিত হয়’,লিখেছেন মামুন।

নির্মাতা আরও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এখন অনেকেই দাবি করছেন বলিউড সিনেমা চললে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ ভালো চলত। কিন্তু তখন তারাই এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলেন। এখন হাসি পায় এসব শুনলে। ব্যবসা শক্তি দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে হয়।’

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে তিনি কোনো সরকারি অনুদান বা প্রচারণার কাজ পাননি। তার ভাষ্য, ‘আমি যদি সত্যিই দালাল হতাম, তাহলে তো সরকারি টিভিসি বা অনুদানের ছবি পেতাম। কিন্তু পাইনি, কারণ আমি রাজনীতি নয়, সিনেমা ভালোবাসি।’

শেষে তিনি লেখেন, ‘চলচ্চিত্রকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। কারণ চলচ্চিত্র ভালোবাসার বিষয়, ক্ষমতা বা স্বার্থের নয়।’

