মঞ্চে আসছে ‘ইডিপাস’
দৃশ্যকাব্য থিয়েটারের নতুন প্রযোজনায় আবারও মঞ্চে আসছে প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের অমর সৃষ্টি ‘ইডিপাস’। মানবীয় নিয়তি, ভাগ্য ও আত্ম-চেতনার গভীর অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে রচিত এই শাশ্বত ট্র্যাজেডিটি এবার নতুন ব্যাখ্যায় দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হবে।
নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন হাবিব মাসুদ। শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল হলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় হবে উদ্বোধনী মঞ্চায়ন। শুক্রবার নাটকটির দুটি প্রদর্শনীও রয়েছে। বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট এবং সন্ধ্যা ৭টায় একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এই দুই শো।
বাংলা অনুবাদ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান, আলোক পরিকল্পনা করেছেন অম্লান বিশ্বাস, মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন ফজলে রাব্বি সুকর্ণ এবং পোশাক পরিকল্পনা করেছেন আইরীন পারভীন লোপা। রূপসজ্জার দায়িত্বে আছেন শুভাশিস দত্ত তন্ময়। নাটকে দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণ করেছেন শরিফুল ইসলাম মামুন ও রোকসানা আক্তার সায়মা।
নাটকের মূল চরিত্র ইডিপাস হিসেবে অভিনয় করছেন এইচ এম মোতালেব। তার সঙ্গে মঞ্চে থাকবেন মো. রেজাউল করিম রেজা, ঝুমু মজুমদার, হীরালাল দাস, আহাদ বিন মুর্তজা, অর্ঘ্য সাহা, নাইমুল ইসলাম সিয়ামসহ আরও অনেকে।
নাটকের কলাকুশলীরা আশা করছেন, দর্শক এবার এ নাটকে পাবেন একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডির সঙ্গে আধুনিক থিয়েট্রিকাল উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মানসিক ও নান্দনিক উত্তেজনার পূর্ণতা দেওয়া হবে।
