  2. বিনোদন

মঞ্চে আসছে নতুন দলের প্রথম নাটক ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ক্যাফে দ্য ভলতে নাটকের একটি দৃশ্য

যাত্রা করেছে নতুন নাট্যদল হান্ট থিয়েটার। তারা তাদের প্রথম নাটক মঞ্চে নিয়ে আসছে। এ নাটকের নাম ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’। আজ ৫ ও আগামীকাল ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হবে। এর মূলভাবনা, গল্প ও নির্দেশনা দিয়েছেন ডায়না ম্যারেলিন।

গল্পের কেন্দ্রে আছেন ম্যাক্স ডি রোজারিও, এক বাঙালি খ্রিষ্টান শেফ। তিনি পরিচালনা করেন তার রেস্টুরেন্ট ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’। সেই ক্যাফের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অপ্রত্যাশিতভাবে এক ভিন্নধর্মী ঘটনার সূচনা হয়। ম্যাক্স হঠাৎ জিঞ্জিরা শহরের চারজন সুশীল নাগরিকের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান? ম্যাক্স কি প্রতিশোধ নিতে চায়? না কি সে ইনসাফ কায়েমের পথে? না, কোনোটিই নয়। তার হৃদয়ের ক্রুসেড কেবল ন্যায়ের নয়, বরং নিজের বিশ্বাস ও অস্তিত্বের সন্ধানে এক রক্তাক্ত রূপকথা।

নাটকের সংলাপ রচনা করেছেন তানভীর চৌধুরী, চিত্রনাট্যে আছেন আবিদ হাসান। আলোক পরিকল্পনায় মো. মোখলেছুর রহমান, সংগীত ভাবনায় চার্লস চৌধুরী, ব্যবস্থাপনায় জেরোম মধু, আর রূপসজ্জায় যোহানা সূচনা দাস।

‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নাটকে অভিনয় করেছেন মো. শাহজাদা সম্রাট চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল জাদিদ, প্রিয়ম মজুমদার, ইয়াদ খোরশিদ ঈশান, মালিহা ফাইরুজ ফারিন মেলিসা, নূর এ জান্নাত ওরিশা, শাহিন সাঈদুর, সুপ্রিয় ঘোষ, প্রজ্ঞা চন্দ, ডায়না ম্যারেলিন এবং শুভাশিস হালদার।

প্রেম, প্রতিশোধ, বিশ্বাস ও মানবিক ক্রোধের মিশেলে নির্মিত এই নাটকটি দর্শকদের এক অজানা বাস্তবতার ভেতর টেনে নেবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাটকটি প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য নির্মিত, তাই শিশুদের নিয়ে প্রবেশ না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

